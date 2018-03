Plano de Trump inclui pena de morte para traficantes de drogas

O Presidente poderá anunciar a proposta na segunda-feira (19), quando retornar da visita a New Hampshire

A administração Trump está finalizando um projeto de lei que visa resolver a epidemia do vício no consumo de remédios derivados do ópio nos EUA e, entre alguns detalhes, está a pena de morte para determinados traficantes de drogas. Ativistas defensores da saúde pública e congressistas republicanos alertam que tal emenda prejudicará o combate à epidemia.

O plano ambicioso, o qual a Casa Branca vem circulando secretamente entre os políticos indicados, em março, poderá ser anunciado na segunda-feira (19), quando o Presidente Donald Trump visitar New Hampshire, um estado impactado fortemente pela epidemia. A proposta inclui uma mistura de prevenções e medidas de tratamento que ativistas há muito tempo vêm apoiando, assim como o endurecimento nas leis referentes ao combate e punição dos traficantes de drogas.

A proposta da Casa Branca será anunciada depois que várias agências estaduais de saúde e ativistas reclamaram que Trump tem agido lentamente demais para combater a epidemia depois de suas promessas corajosas de campanha de eliminar a crise que afeta todas as regiões do país. Entretanto, a proposta poderá custar bilhões de dólares que Trump calcula e muito mais que qualquer pacote orçamentário que o Congresso aprovaria. Esse cenário gera dúvidas sobre o quanto de verba seria liberada. O apoio enfático de Trump à pena de morte para determinados traficante de drogas alarmou alguns ativistas, os quais alegam que a ideia foi ineficaz quando posta em prática em outros países e reacende a guerra fracassada contra as drogas na nação.

Conforme as versões mais recentes da proposta, que já passaram por diversas revisões, a administração Trump propõe muda a forma de como o governo paga pelas receitas de remédios derivados do ópio para limitar o acesso aos analgésicos poderosos. A proposta também pede ao Congresso que altere a forma como o Medicaid paga pelo tratamento, ou seja, facilitando a forma de como os dependentes químicos são atendidos. Além disso, ela criaria uma força-tarefa no Departamento de Justiça que atue de forma mais agressiva nas vendas pela internet.

Em 2016, ocorreram 64 mil mortes por overdose nos EUA, a maioria delas envolvendo derivados de ópio, segundo os dados de mortalidade mais recentes. O Centro de Controle de Doenças divulgou semana passada que as salas de emergência dos hospitais verificaram o aumento de 30% das overdoses envolvendo derivados do ópio no verão passado, indicando que a crise devastadora só está piorando.

Trump poderá anunciar o plano, ou partes dele, na segunda-feira (19), quando está agendado para ele retornar da visita a New Hampshire com o secretário do Departamento de Segurança Nacional (HHS), Alex Azar. Essa será a primeira visita do Presidente a New Hampshire, após vários comícios feitos no estado nos quais ele enfatizou a epidemia da dependência química.

“Se você atirar numa pessoa, eles (Justiça) te condenam à prisão perpétua ou pena de morte”, disse Trump. “Essas pessoas podem matar 2 mil, 3 mil pessoas e nada acontece com elas”.