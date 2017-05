Popularidade de Trump continua a despencar

A última pesquisa de opinião revelou que Trump tem 36% de aprovação em contraste com 58% de rejeição

A aprovação do Presidente Donald Trump caiu para índices quase recordes com perdas significativas entre os eleitores brancos sem nível universitário, homens brancos e eleitores independentes, revelou uma nova pesquisa de opinião pública. O estudo conduzido pela Universidade Quinnipiac envolveu participantes de todas as partes dos EUA e revelou que Trump tem 36% de aprovação em contraste com 58% de rejeição. O índice é mais baixo do que a pesquisa feita pela Quinnipiac em 19 de abril, que revelou 40% de aprovação e é somente 1% mais alta que o índice mais baixo desde que ele se tornou presidente.

O fator base para o declínio foram grupos que apoiaram vigorosamente a eleição do magnata do ramo imobiliário. O apoio entre os eleitores brancos que não possuem nível universitário caiu 10%, de 57% para 47%, desde 19 de abril. A aprovação entre homens brancos caiu de 53% para 48% nesse mesmo período.

“Não há jeito de manipular ou enfeitar esses números baixos”, disse Tim Malloy, diretor assistente da Quinnipiac University Poll.

“A erosão entre os homens brancos, eleitores brancos sem nível universitário e eleitores independentes, a declaração feita pelos eleitores que os 100 primeiros dias foram basicamente um fracasso e a crescente preocupação sobre a honestidade, inteligência e nível de coerência de Trump são alertas vermelhos que a administração atual simplesmente não pode ignorar”, acrescentou.

Na terça-feira (9), Trump demitiu James Comey, diretor do FBI, uma decisão controversa que sacudiu Washington-DC. Ainda não foi possível analisar como os eleitores no país interpretarão essa decisão.

A Quinnipiac detalhou que a pesquisa foi conduzida através do telefone e envolveu 1.078 eleitores em todo os EUA, entre quinta (4) e terça-feira (9). A margem de erro é de 3%.