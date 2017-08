Powerball acumula US$ 510 milhões para o sábado (19)

Este será o 8º prêmio mais alto na história da loteria

Na noite de quarta-feira (16), o 19º sorteio consecutivo da loteria Powerball não resultou num bilhete vencedor, acumulando mais de meio bilhão de dólares para o sorteio de sábado (19). Embora 3 bilhetes sorteados com o segundo prêmio tenham sido comprados em diferentes partes dos EUA, ninguém adquiriu os números vencedores. O valor do prêmio acumulado para o sorteio de sábado será de US$ 510 milhões, sendo o 8º prêmio mais alto na história da loteria. A opção de saque em dinheiro é de US$ 342.0 milhões, mais esse total tende a aumentar com a aproximação do sorteio.

Os números sorteados na quarta-feira foram: 9, 15, 43, 60 e 64. O Powerball foi 4 e o Megaplier foi 3x.

Em New Jersey, 7 bilhetes foram vendidos que coincidiram 4 números e o Powerball. Seis deles valem US$ 50 mil. Uma pessoa ganhou US$ 150 mil porque gastou US$ 1 a mais na opção Powerplay. As autoridades estaduais que administram a loteria ainda não anunciaram as localidades onde os bilhetes premiados foram comprados na quarta-feira.

Um bilhete comprado no Texas vale US$ 2 milhões e inclui o Megaplier. Um comprado na Flórida vale US$ 1 milhão. O terceiro, comprado na Califórnia, vale US$ 608.157.

Os bilhetes do Powerball, que começaram a ser vendidos em New Jersey desde janeiro de 2010, custam US$ 2 cada. A possibilidade de ganhar é de 292.201.338 para 1. Os jogadores têm 1 possibilidade entre 11.688.053 de vencer o segundo prêmio de pelo menos US$ 1 milhão.