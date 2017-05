Proposta que anula ObamaCare será votada no Senado

O resultado de 217 votos a favor e 213 contra envia a proposta ao Senado para a votação final

O que acontecerá agora? Os republicanos na Câmara dos Deputados venceram na segunda tentativa de anular e substituir o “Affordable Care Act”, conhecido como ObamaCare, através de um projeto de lei que o Departamento Orçamentário do Congresso adiantou que deixará 24 milhões de americanos sem seguro de saúde até 2026. A votação de 217 a favor e 213 contra envia a proposta ao Senado, cujos membros possuem preocupações e prioridades próprias.

“O projeto de lei enfrentará desafios grandes no Senado Federal, posteriormente garantindo que o produto final seja o acordo entre as duas câmaras”, disse Deputado Federal Leonard Lance (R-7º Distr.).

Como os seus colegas na Câmara dos Deputados, os republicanos no Senado poderão superar os democratas em qualquer esforço no bloqueio à proposta, uma vez que precisam apenas da maioria no próprio partido. Entretanto, assim como na Câmara, os republicanos possuem individualmente suas próprias prioridades e podem se desviar do partido caso essas preocupações não forem atendidas. Por exemplo, alguns representam estados onde o Medicaid foi ampliado, portanto, não aprovando a emenda republicana que tornaria novos beneficiados inelegíveis para verba federal adicional depois de 2020.

“Vamos ver o que eles fazem”, disse o Deputado Federal Tom Cole (R-Okla.), membro sênior da conferência republicana da Câmara. “Seria interessante observá-los por um tempo. Eles tiveram que nos observar durante mais de 100 dias. Agora, nós os observaremos”.

Quando os republicanos eram a minoria no Congresso, um projeto de lei importante precisaria de 60 votos para ser aprovado no Senado. Com somente 52 republicanos, isso significa que oito democratas devem votar a favor. Entretanto, o projeto de lei que visa substituir o ObamaCare foi redigido utilizando um procedimento parlamentar conhecido como “reconciliação”, o qual evita que ele não tenha tempo suficiente para ser votado (filibuster) e permite que a proposta seja aprovada, caso receba a maioria dos votos.

Na quinta-feira (4), o Comitê Democrata de Campanha no Congresso (DCCC) começou a veicular anúncios digitais em 30 distritos de maioria republicana. “Chutando 24 milhões para fora do seguro de saúde, aumento dos custos, cobrando extra para indivíduos acima de 50 anos e anulando proteções para pessoas com condições pré-existentes cairá como um dos atos mais cruéis já aprovados pelo Congresso”, disse Tyler Law, porta-voz do DCCC.