Republicanos e democratas exigem declaração dos impostos de Trump

Sanford e Jones foram os primeiros republicanos a adicionarem seus nomes à petição assinada por quase todos os 193 membros democratas na Câmara

O Presidente Donald Trump finalmente está unindo os legisladores democratas e republicanos: Na exigência de que ele divulgue a sua declaração do imposto de renda. Na sexta-feira (3), os congressistas republicanos Mark Sanford e Walter Jones juntaram-se aos democratas no pedido ao comitê fiscalizador de impostos do Senado e Câmara dos Deputados para que seja exigido cópias completas da declaração do imposto de renda do magnata do mercado imobiliário dos últimos 10 anos.

Sanford (R-SC) e Jones (R-NC) foram os primeiros republicanos a adicionarem seus nomes à petição assinada por quase todos os 193 membros democratas na Câmara. A petição foi liderada pelo democrata de New Jersey, Bill Pascrell, e alega que a divulgação da declaração do imposto de renda de Trump esclareceria qualquer ambiguidade relacionada a possíveis conflitos de interesse.

“A divulgação é de interesse público para esclarecer os conflitos do Presidente Trump enquanto no cargo, a possibilidade de ele se beneficiar com a reforma tributária e garantir que ele não esteja recebendo nenhum tratamento especial por parte do IRS”, diz a petição.

“O presidente e os congressistas republicanos têm sido bastante vocais no desejo de realizar a reforma tributária ampla nesse Congresso. Nós acreditamos que seja imperativo para o público saber como tal reforma tributária beneficiaria o presidente, a sua ligação financeira com 564 companhias nacionais e estrangeiras e sua fortuna de mais de US$ 10 bilhões”, acrescentou.

No editorial do jornal The New York Times de agosto de 2015, Sanford expressou apoio à campanha presidencial de Trump, mas o encorajou a divulgar a declaração de imposto de renda. “Não divulgar a declaração prejudicaria a transparência em nosso processo democrático e, particularmente, em como os eleitores avaliam os homens e mulheres que buscam ser nossos líderes”, escreveu ele na ocasião.

“Não importa se ele perca ou ganhe; isso é algo que o nosso país não pode tolerar”, acrescentou.

Trump se tornou o primeiro presidente depois de Richard Nixon a não divulgar a sua declaração do imposto de renda, apesar de ter prometido durante uma entrevista em 2014 que ele “absolutamente” o faria se algum dia concorresse à presidência. Ele alegou que uma auditoria em andamento o impede de fazê-lo, entretanto, a Receita Federal (IRS) negou a alegação, rebatendo que qualquer contribuinte pode de livre e espontânea vontade tornar públicas as suas declarações a qualquer hora.