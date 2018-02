Trump desafia Sessions a investigar Obama

Como de costume, a indireta foi divulgada pelo Presidente através de uma postagem no Twitter

Após ser criticado pelo comportamento durante a investigação sobre a possibilidade do envolvimento da Rússia nas eleições presidenciais nos EUA, o Presidente Donald Trump desafiou o Procurador Geral de Justiça Jeff Sessions a iniciar uma investigação da administração Obama por falhar em evitar a interferência estrangeira na disputa em 2016. A postagem no Twitter foi a mais recente de uma série nas quais Trump culpa o então Presidente Barack Obama de não fazer o suficiente para impedir a interferência russa. Essa foi a primeira vez que o atual presidente sugeriu que Sessions, apontado ao cargo por ele, não estava fazendo o suficiente.

“Pergunta: Se toda essa interferência russa ocorreu durante a administração Obama, até 20 de janeiro, por que eles não são o foco da investigação?” Postou Trump no Twitter. “Por que Obama não fez nada sobre essa interferência? Por que os crimes cometidos pelos democratas não estão sob investigação? Pergunte a Jeff Session!”

Trump escreveu errado o sobrenome do seu antigo admirador e apoiador: É Sessions e não Session.

O Departamento de Justiça (DOJ) está encarregado de investigar os crimes cometidos nos EUA, fazendo com que a postagem de Trump no Twitter uma indireta de que a administração Obama cometeu um crime ao não impedir a Rússia. O DOJ não comentou as postagens do Presidente.

Na terça-feira (20), Trump e Sessions estiveram no salão oval durante um evento que homenageava autoridades de segurança. Os dois, segundo fontes, não interagiram muito enquanto tiravam fotografias.

Trump e seus ajudantes, numa tentativa de protegê-lo e a Casa Branca de uma avalanche contínua de estórias sobre a investigação liderada pelo Conselheiro Especial Robert Mueller sobre a influência estrangeira nas eleições presidenciais dos EUA, começaram a culpar a administração Obama de não ter feito o suficiente quando o antigo presidente estava no poder. Entretanto, durante os 2 últimos anos no cargo, Obama impôs sanções às autoridades russas por interferência na eleição, expulsou 35 diplomatas russos e fechou 2 instalações do Kremlin nos Estados Unidos. Já Trump, discutiu com o Presidente Pitin a interferência nas eleições quando estavam em Hamburgo, Alemanha, em julho de 2017. Posteriormente, Trump disse que o líder russo foi “sincero” quando negou qualquer interferência nas eleições presidenciais americanas.