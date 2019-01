Vereadores derrubam veto contra “cidade santuário” em MA

No total, 11 vereadores votaram a favor da ordenança e o Vereador Timothy Allen foi o único voto “contra”, em Springfield (MA)

Após o impasse entre o Conselho Municipal e o prefeito de Springfield (MA), a cidade agora é oficialmente considerada “santuário”. Na noite de segunda-feira (14), os legisladores locais derrubaram o veto de Domenic Sarno contra a ordenança “Welcoming Community Trust” (Confiança comunitária benvinda, em tradução livre). A medida proíbe que as autoridades locais perguntem as pessoas o status migratório delas e impede que a polícia coopere com as autoridades federais migratórias, em alguns casos.

“Eles vieram aqui em busca de segurança e apoio, portanto, nós não deveríamos julgá-los baseados em nossa percepção sobre porque eles estão aqui”, disse a Vereadora Municipal Trayce Whitfield sobre os imigrantes indocumentados. “A maioria deles não é criminosa. Eles são pessoas que precisam de ajuda”.

Após a votação pelo Conselho Municipal, Sokorey Abdi celebrou em companhia de vários membros da comunidade natural da Somália.

“Nós todos nos mobilizamos, nós deixamos claro que toda a nossa comunidade fez o que tínhamos que fazer para ter esse veto (cancelado)”, disse Abdi. “Porque a minha comunidade tem passado momentos difíceis”.

Entretanto, o Prefeito expressou descontentamento com relação à decisão. “Apesar de eu ainda manter o aos nossos contribuintes e a imigração legal, infelizmente, o nosso Conselho Municipal, com a passagem da ordenança deles de cidade santuário apoiam os ilegais com os dólares dos nossos contribuintes”, disse Sarno através de um comunicado.

Em dezembro de 2019, Domenic vetou a ordenança sob a alegação que ela drenaria os recursos pagos pelos contribuintes. Os vereadores conseguiram conquistas os 9 votos necessários para vetar a decisão do Prefeito. O Vereador Adam Gomez rebateu a opinião de Sarno, mas disse não acreditar que o veto prejudique a relação do Conselho Municipal com ele.

“Eu acho que isso simplesmente faz parte do negócio como sempre. Nós podemos seguir em frente e trabalhar com ele em outros assuntos os quais concordamos”, disse Gomez ao canal de TV 22 News. “Eu acho que isso é simplesmente parte do nosso trabalho, algumas vezes você precisa de uma derrubada e já outras vezes podemos trabalhar juntos”.

No total, 11 vereadores votaram a favor da ordenança e o Vereador Timothy Allen foi o único voto “contra”. Um vereador não compareceu à votação por motivo de doença.