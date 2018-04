Ex-congressista republicano é culpado de 23 acusações

Steve Stockman (R-TX) poderá ser condenado à décadas de prisão quando ouvir a sentença em agosto

Na quinta-feira (12), o ex-deputado republicano, Steve Stockman (R-TX) foi considerado culpado de 23 crimes entre 24 acusações de fraudar 2 doadores conservadores, publicou o jornal Texas Tribune. O grupo de jurados avaliou o caso durante 3 dias antes de considerar Stockman culpado; uma decisão que poderá resultar em várias décadas de detenção. Dois assistentes antigos também assumiram a culpa e testemunharam contra Steve.

Os jurados rejeitaram somente 1 das 4 acusações envolvendo envio fraudulento de dinheiro.

O antigo legislador conservador foi acusado de utilizar US$ 1.25 milhão em doações feitas por dois doares conservadores milionários para pagar despesas pessoais e de campanha. Os promotores públicos consideraram o caso “crime de colarinho branco”. Eles alegam que as doações foram feitas a Stockman com o objetivo específico de caridade, incluindo a reforma de um prédio usado pelos internos, assim como material “educacional” para os eleitores.

Os advogados de Stockman alegam que as doações foram feitas para propósito de campanha e, portanto, seu cliente tinha liberdade ampla em decidir como elas seriam gastas. O ex-congressista serviu dois mandatos não consecutivos na Câmara dos Deputados entre 1995 a 1997 e 2013 a 2015. Em 2014, ele perdeu as eleições primárias para o Senador John Cornyn (R).

Stockman foi detido por agentes federais, na quinta-feira (12), após o veredito, e permanecerá preso até ouvir a sentença em agosto desse ano.