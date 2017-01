Ex-esposa de deputado do mensalão pede asilo aos EUA

Maria Christina Mendes Caldeira alegou possuir um dossiê que compromete Valdemar Costa Neto e outros políticos brasileiros proeminentes

Desde quinta-feira (5), Maria Christina Mendes Caldeira reside nos Estados Unidos, onde apresentou pedido de asilo político. Ela é ex-esposa do antigo deputado federal Valdemar Costa Neto, um dos políticos envolvidos no esquema bilionário do mensalão, e está sob a proteção das autoridades americanas enquanto a solicitação de asilo é processada. Ela teve a identidade alterada por medidas de segurança.

O caso de Caldeira foi relatado pela advogada que a defende, Maristela Basso, que também é professora de Direito Internacional da Universidade de São Paulo (USP). Ela detalhou que Maria Christina alega possuir um dossiê que compromete o ex-marido e outros políticos brasileiros proeminentes, entre eles Luís Inácio Lula da Silva e Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados Federais. Segundo ela, a decisão de pedir asilo aos EUA se deveu ao fato de que sua cliente ofereceu os documentos ao Ministério Público Federal (MPF), entretanto, não houve garantia de proteção. Esses mesmos documentos serão entregues por Maria Christina às autoridades americanas.

Ainda segundo Maristela, esses documentos revelariam dois cofres alugados em bancos privados em Portugal e Uruguai, onde estariam guardados diamantes obtidos em esquemas realizados na África. Ela declarou que ainda não viu tais documentos, mas garantiu a seriedade da denúncia. Esses dados teriam sido obtidos por Maria Christina através da contratação de uma empresa nos EUA especializada no rastreamento de lavagem de dinheiro e fraudes, logo depois que o casal começou a passar por crise conjugal.

. Casamento curto:

Em 2003, o casal se conheceu durante um show do cantor Júlio Iglesias e oficializou a união numa capela em Las Vegas, Nevada. O casamento de Valdemar e Maria Christina, herdeira de empreiteiros, durou menos de um ano. Ela relatou que o ex-marido gastava fortunas em cassinos e teve a oportunidade de depor contra ele na CPI dos Correios, quando foi acusado de receber propina por apoiar o Partido dos Trabalhadores (PT).

Em 2013, o Supremo Tribunal Federal (STF) condenou Neto a 7 anos e 10 meses de detenção em decorrência das acusações de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele ficou detido somente 11 meses e, posteriormente, em 2016, o ministro Luís Roberto Barroso suspendeu a pena.