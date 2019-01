Ex-freira vira atriz pornô na Flórida

Yudi Piñeda estudava para ser freira quando abandonou o convento e passou a posar sensualmente através de uma webcam

Uma estudante num convento está iniciando sua carreira profissional na indústria pornográfica com sucesso ao assinar um contrato com uma das maiores companhias do gênero nos EUA. Yudi Piñeda, de 28 anos, uma católica devota natural da Colômbia, assinou um acordo de múltiplas cenas com a BangBros, um estúdio com sede em Miami (FL). Ela estreará numa cena que será exibida na quinta-feira (13), a qual o tema envolverá uma freira e um monge.

Piñeda ficou famosa em seu próprio país quando saiu do convento onde treinava para se tornar uma freira para posar sensualmente em frente a uma webcam, segundo o jornal The Sun. A mudança radical não teria sido fácil, uma vez que ela sonhava em ser freira desde menina.

“Eu estava na escola quando freiras vieram nos visitar e eu sabia que queria fazer aquilo”, relatou. A atual atriz pornô tinha 10 anos de idade quando iniciou o treinamento para se tornar freira. Entretanto, aos 18 anos, apaixonou-se por um professor religioso e, então, decidiu que precisava mudar de ambiente. Enquanto trabalhava em empregos simples em Medelin, ela foi vista por um recrutador de webcam. Piñeda foi contratada na hora depois da audiência.

Ela trabalhou posando para uma webcam antes de decidir entrar para a indústria pornográfica explícita através da BangBros. “No princípio, eu me sentia mal, mas agora estou bem com relação a isso”, disse Piñeda à imprensa em seu país de origem. “Eu também me sinto bem quando vou à igreja. Eu nunca perco as rezas de sexta-feira, os encontros no sábado ou a missa aos domingos”.