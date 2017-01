Ex-imigrante é morto a tiros em assalto no Brasil

Diego Moreira viveu 22 anos nos EUA e morreu quando ladrões tentavam roubar seu carro em Belo Horizonte (MG), na virada do ano

No Natal de 2010, após viver 22 anos nos Estados Unidos, Diego Moreira, de 38 anos, realizou o sonho de retornar ao Brasil. Ele imigrou ainda jovem e era bastante popular na comunidade brasileira na cidade de Everett (MA). Entretanto, na virada do ano, Diego tornou-se mais uma vítima da violência desenfreada que assola as metrópoles brasileiras. Na noite de 31 de janeiro, ele foi morto com 2 tiros quando assaltantes em uma motocicleta tentaram roubar o Golf em que estavam a vítima e a namorada, Daniela Pimenta. Aproximadamente, às 10 horas da noite, Diego estacionou em frente à uma padaria, quando foi abordado pelos criminosos. Um deles disparou 3 vezes contra o veículo, sendo que 2 tiros atingiram a vítima. Ele foi levado às pressas ao hospital local, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos; vindo a falecer. As informações são do jornal Brazilian Times.

A avó de Moreira, de 70 anos, arcou com as despesas do velório e funeral em Belo Horizonte e a mãe dele, assim que soube da morte do filho, viajou imediatamente ao Brasil.

A violência urbana tem ocasionado a morte de milhares de jovens no Brasil, é o principal fator de mortandade dessa faixa etária. Os bairros marginalizados das principais cidades brasileiras respondem por aproximadamente 35% da população nacional, nesses locais pelo menos a metade das mortes são provocadas por causas violentas, como agressões e homicídios. Isso é explicado quando nos deparamos com dados de São Paulo e do Rio de Janeiro, onde 21% de todas as mortes são provenientes de atos violentos.

Essa situação retrata a ineficiência do Estado, que não tem disponibilizado um serviço de segurança pública eficaz à sua população. Enquanto o poder do Estado não se impõe, o crime organizado se institui como um poder paralelo, que estabelece regras de ética e conduta própria, além de implantar fronteiras para a atuação de determinada facção criminosa. Algumas cidades do país apresentam um percentual de mortandade proveniente de atos de violência que equivale aos do Iraque, país em guerra.

O Brasil responde por 10% de todos os homicídios praticados no mundo, segundo dados de um estudo realizado a pedido do governo suíço, divulgado no ano de 2008, em Genebra.

A namorada de Diego, Daniela, postou a seguinte mensagem nas redes sociais: “Volta pra mim e diz que é mentira. Amor eterno e luto eterno. ‘Pesadelo’ para uns, mas para mim, um grande encantador que surgiu para se tornar inesquecível em minha vida. Se tornou também meu belo sonho. Peço justiça”.