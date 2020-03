Ex-imigrante pede ajuda na luta contra câncer de ovário

A mineira Elaine Sales Matos foi diagnosticada com a doença em estágio avançado e precisa de medicação específica para diminuir as células cancerígenas

A ex-imigrante Elaine Sales Matos, de 54 anos, natural de Belo Horizonte (MG), residiu em Coconut Creek (FL) e trabalhou como corretora de imóveis na agência Agent Plus Realty, em Deerfield Beach (FL). Em 2019, ela retornou a Minas Gerais para tratar de um câncer de ovário e, atualmente, precisa de ajuda na compra de medicamentos contra o avanço da doença.

. Campanha beneficente:

Foi iniciada no GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/please-help-elaine-matos-to-buy-her-medicine, cujo objetivo é angariar US$ 4 mil para a compra do remédio Lynparza. Até à tarde de sexta-feira (20), haviam sido arrecadados US$ 2.452.

“Elaine Sales Matos, de 54 anos, morava em Coconut Creek (FL) e trabalhava como corretora na Agent Plus Reality, em Deerfield Beach (FL). Ela teve que voltar para o Brasil no final de 2019 para buscar tratamento de um câncer no ovário. Atualmente, ela mora no bairro Renascença, BH/MG e está aos cuidados da família. O câncer no ovário já está em estágio avançado e ela precisa tomar 2 caixas do (remédio) Lynparza 150 mg por mês que custa R$ 15 mil a caixa. Essa medicação irá ajudar a diminuir as células do câncer.

Ela conseguiu a doação de 50 mg que irá acabar no domingo (01/03/2020). A família entrou com liminar no órgão de saúde, mas não irá receber a liberação a tempo! Precisamos de qualquer ajuda financeira urgente. Todo o valor arrecadado será enviado diretamente para a conta da Elaine no Brasil. Informação para quem puder contribuir diretamente no Brasil:

Elaine Sales Matos

CPF: 671.420.876-68

Banco: 104 – Caixa Econômica Federal

Agência: 0935

Conta: 29871-4

Operação: 013 – Poupança

Telefone/WhatsApp: Luciana Matos +55 31 99713-7476, Marco Canaan +55 31 9715-7476

Deus Abençoe, obrigado!” Diz a mensagem no GoFundMe.com.