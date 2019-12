Ex-imigrante, YouTuber bolsonarista sofre ataque homofóbico no Brasil

Karol Eller estava com a namorada num quiosque na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro

No domingo (15), a YouTuber Karol Eller, que morou em Massachusetts e tornou-se popular por ser apoiadora ardente do Presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais, foi vítima de um ataque homofóbico no Rio de Janeiro. O incidente ocorreu quando ela estava em companhia da namorada num quiosque na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade.

Conforme a imprensa local e o próprio relato de Karol no Instagram, ela recebeu socos e pontapés, especialmente no rosto, que ficou desfigurado, fazendo-a desmaiar. O policial Gabriel Monteiro, amigo da YouTuber, relatou também no Instagram que a vítima foi brutalmente agredida simplesmente por ser homossexual assumida.

“Aprenda a respeitar a escolha das pessoas, seja ela religião, política, opção sexual, seja lá qual for. Só respeita!” Diz a postagem de Karol.

O incidente fez também que a deputada Carla Zambelli manifestasse indignação nas redes sociais. “Nosso mais absoluto repúdio à agressão praticada contra Karol Eller Domingo, ela foi brutalmente espancada por um covarde enquanto estava com a namorada num quiosque na Barra da Tijuca. Exigimos que as autoridades punam severamente o responsável! #SomosTodosKarolEller”.

. Presidente não se manifestou:

Atualmente, Eller possui 79 mil seguidores no YouTube e aproximadamente 239 mil no Instagram, totalizando 6.022 publicações. Até terça-feira (17), Bolsonaro, presença assídua nas redes sociais, não havia se manifestado com relação ao caso. Entretanto, Eduardo Bolsonaro comentou o incidente no Twitter. Ainda na terça-feira, 2 dias após o caso, o porta-voz do Planalto divulgou o recado vago de que o Presidente Jair Bolsonaro “rechaça qualquer tipo de violência”.

“Para mim, ele foi a única pessoa que defendeu a minha história. Eu tentava contar e ninguém me ouvia. Eu me sentia suja, me sentia errada. Eu era culpada daquilo e era do demônio. Ele (Bolsonaro) pode ser o Shrek, aquele ogro que o Brasil precisa. Você ser um político bonzinho, isso aí o Lula já foi”, disse ela durante entrevista com a também YouTuber Antônia Fontenelle.

Karol é apoiadora ardente do governo atual e, inclusive, amiga íntima da família, postando várias fotos no Instagram posando com vários membros do clã Bolsonaro. Ela defende que administração atual está “fazendo um trabalho excepcional” que “devolve a credibilidade” ao Brasil. Na quinta-feira (5), a revista Época publicou que Eller havia sido contratada para ocupar o cargo de assessora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), recebendo o salário de R$ 10.700 (US$ 2.632).

Ironicamente, para a Youtuber não existe homofobia e sim a vitimização da classe LGBT e o Presidente não é homofóbico, simplesmente conservador.

“Homofobia é alguém que não suporta alguém, ela é agressiva. Preconceito é quando você tem o pré-conceito da figura do gay. E conservadorismo é quando você não tem nenhum preconceito, mas também não quer para o seu filho. Que pai que quer ter o filho gay”, disse ela a Fontenelle.