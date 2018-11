Ex-indocumentada, brasileira é esposa do vice-governador em PA

Gisele Barreto Fetterman imigrou com a mãe, avó e irmão para Nova York ainda na infância, fugindo da violência urbana no Rio de Janeiro

Ainda no início da década de 90, Gisele Barreto Fetterman trocou o Rio de Janeiro por Nova York com a mãe, agora moradora de N. Braddock, a avó e irmão, Del. “A violência era demais”, disse ela ao site Keystone Edge, em 2013. “Minha mãe queria que tivéssemos oportunidades além do que o Brasil poderia oferecer no início dos anos 90, quando emigramos”.

Em Nova York, Gisele, com 9 anos de idade, exploraria o lixo grande em dia de coleta, encontrando itens como móveis em perfeitas condições. “Eu sempre tentava encontrar um novo lar para as coisas”, relatou. “Nosso primeiro apartamento inteiro foi mobiliado com achados em calçadas; no dia do ‘lixo grande’ (bulk garbage day), como eles o chamavam em Nova York. Eu não podia acreditar que eles esmagariam completamente tudo nos caminhões de lixo. Isso me deixou triste por toda a energia e materiais que foram colocados em fazer cada peça de mobília, e como alguém novo poderia salvá-la, amá-la e dar-lhe um lar”.

Mesmo depois de conhecer o marido, John Fetterman, ex-prefeito da cidade de Braddock e atual vice-governador da Pensilvânia, Gisele manteve o interesse na reciclagem e reuso de materiais. Para o casamento dela com John, a carioca usou um vestido que comprou em uma loja de artigos usados por US$ 13. Ela é nutricionista holística, graduou-se na Universidade de Columbia e atualmente é ativista comunitária. A “segunda dama” da Pensilvânia também é fundadora da Free Store, uma ONG em Braddock (PA) que recolhe e doa gratuitamente roupas e outros artigos às pessoas que necessitam.

Na terça-feira (6), os eleitores na Pensilvânia concederam a vitória ao atual governador, o democrata Tom Wolf, o Senador Bob Casey, além de elegerem 4 mulheres para a Câmara dos Deputados. Entre os candidatos vencedores também está John Fetterman, que conquistou o cargo de vice-governador, após ser prefeito de Braddock durante 14 anos.

Durante seu discurso de vitória, John agradeceu o apoio do eleitorado e destacou o fato de a esposa, Gisele, ter imigrado aos EUA na infância e ter sido indocumentada.

“Os cidadãos da Pensilvânia têm sua nova segunda-dama, a qual já foi imigrante indocumentada nesse país”, disse John.

