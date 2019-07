Ex-lutador de UFC é acusado de exploração sexual infantil !!!

O ex-lutador de UFC, Abel Trujillo, de 35 anos, está sendo acusado de exploração sexual infantil e obscenidade criminosa. Ele foi detido sob a fiança de US$ 10 mil em Castle Rock, Colorado, segundo dados do arquivo de detentos da Corte do Condado de Douglas. A última vez que ele lutou profissionalmente na categoria peso leve da UFC foi em dezembro de 2017.

Abel foi preso em 24 de maio no Condado de Broward, Flórida, depois que uma ordem de prisão foi emitida no Colorado. Ele foi extraditado ao Condado de Douglas em meados de junho. A audiência preliminar de Trujillo está agendada para esta quinta-feira (18), no Tribunal do Condado de Douglas.

No Colorado, a exploração sexual infantil é definida como “posse, produção ou distribuição de material sexual explícito (pornografia) envolvendo menores de 18 anos” e esta acusação em particular, como foi frisado nos documentos do tribunal do Colorado, especifica alguém que “possui ou controla qualquer material sexual explorador para qualquer propósito”.

A acusação referente à “obscenidade criminosa” de Trujillo é definida como “uma pessoa que exibe obscenidade a um menor de idade se, conhecendo o conteúdo e caráter, tal pessoa exibe a um menor ou possui com o objetivo ode exibir a um menor qualquer material obsceno”.

Devido à natureza das acusações, os detalhes referentes ao caso não foram divulgados ao público, segundo a porta-voz Cocha Hayden, do Escritório de Informações Públicas do Condado de Douglas. Caso seja considerado culpado das acusações, ambas consideradas crimes Classe 6 no Colorado, poderá resultar entre 12 a 18 meses de detenção e multa de US$ 1 mil a US$ 100 mil.

Os últimos lutadores oponentes de Trujillo no UFC incluem o atual campeão de peso-leve Khabib Nurmagomedov e o ex-campeão Tony Ferguson. A última luta dele no UFC foi em dezembro de 2017 em Winnipeg, onde ele perdeu para o canadense John Makdessi por decisão unânime.

Abel estava agendado para participar do evento Battlefield FC 2 em Macau, no sábado (27), contra o antigo campeão de peso-leve da Bellator, Will Brooks, mas foi substituído por Gleison Tibau. Anteriormente, Trujillo teve problemas com a justiça, incluindo a condenação por abuso doméstico em 2007 e violência doméstica em 2009, segundo os arquivos do tribunal de Iowa.