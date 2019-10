Ex-namorada de Jeffrey Epstein pode estar foragida no Brasil

Ghislaine Maxwell namorou o bilionário nova-iorquino; acusado de abusar sexualmente várias jovens aspirantes à carreira de modelo

A ex-namorada do bilionário Jeffrey Epstein, condenado por ter estuprado inúmeras menores de idade e que cometeu suicídio na prisão em agosto desse ano, Ghislaine Maxwell, e o francês olheiro de modelos, acusado de recrutar as vítimas para o pedófilo, estariam escondidos no Brasil. A nova-iorquina Maxwell e Jean Luc Brunel desapareceram dos holofotes logo depois da prisão de Epstein do suicídio cometido por ele numa penitenciária em Manhattan (NY). Ambos tiveram papel principal na investigação do esquema de abusos e os nomes deles foram citados diversas vezes em documentos apresentados no tribunal sobre o escândalo.

Atualmente, o canal de notícias Sky News informou que um ex-policial dos EUA rastreou Jean e Ghislaine em Santa Catarina, um estado popular por atrair turistas ricos no sul do Brasil. Os sinais do telefone celular de Brunel foi rastreado até o Infinity Blue Resort & Spa, conforme o Sky News, enquanto que os sinais de Ghislaine foram rastreados até uma rede na mesma região. Entretanto, eles não foram encontrados quando o canal de notícias enviou jornalistas ao balneário.

Brunel, que descobriu as modelos internacionais Christy Turlington e Milla Jovovich, manteve previamente ligações com o Brasil, apesar de o advogado de defesa dele insistir que “ele não é foragido” e “está à disposição das autoridades”.

A ex-namorada de Epstein encerrou rapidamente a fundação misteriosa dela, a TerraMar Project, detalhou a Sky. Documentos revelaram que ela fechou o escritório em 12 de julho, ou seja, apenas 6 dias depois da prisão do bilionário, então fechando a representação em 13 de agosto; ou seja, três dias após o suicídio do ex-namorado.