Ex-patrão elogia jovem brasileiro morto em acidente

Igor Alves e um colega de trabalho foram atingidos por uma BMW na rodovia I-90 – Massachusetts Turnpike

A morte prematura de Igor Alves, de 20 anos, natural do município de Bom Despacho (MG), morador em Everett (MA), chocou a comunidade brasileira na região da Nova Inglaterra. Ele foi a única vítima fatal de um acidente de tr6ansito na rodovia I-90 – Massachusetts Turnpike, ocorrido na tarde de quarta-feira (12). Conforme a página do jovem no Facebook, ele trabalhava na Boston Best Construction e frequentou a escola Everett High School.

Igor faleceu no local e seu colega de trabalho fraturou duas costelas e sofreu um corte na cabeça, depois que um BMW atingiu a traseira do reboque que a caminhonete deles puxava. O veículo parou na pista, no sentido Boston (MA), devido a um problema no reboque.

“Perdi um filho, pois o Igor era mais que um funcionário e ainda não consegui assimilar tudo isto que está acontecendo. O Igor era exemplar e lamento a sua morte. É com grande tristeza que informamos que o nosso amigo e irmão Igor Alves, de 20 anos, faleceu. Estamos profundamente contristados e nos unimos à família neste momento tão difícil”, postou o ex-patrão de Alves, Eduardo Muniz, morador em Saugus (MA), em sua página no Facebook.

. Entenda o caso:

Na tarde de quarta-feira (12), Igor Alves morreu e outras 2 pessoas ficaram feridas gravemente em decorrência de uma colisão na rodovia Massachusetts Turnpike, na cidade de Brighton. A vítima é filho da brasileira Joelma, gerente do Oliveira’s Restaurant, em Everett, segundo o jornal Brazilian Times.

O trágico acidente ocorreu nas proximidades do prédio New Balance, às 2 horas da tarde, informou o porta-voz da Polícia Estadual, Dave Procópio.

Uma caminhonete com 2 ocupantes que puxava um reboque repleto de sucata parou na pista direita da autoestrada, detalhou Procópio. Ambo os indivíduos saíram do veículo para amarrar melhor a sucata quando um BMW chocou-se contra a traseira do reboque.

Igor e o colega de trabalho foram atingidos no acidente. O motorista da BMW também se feriu.

A Polícia Estadual não divulgou a identidade das vítimas no acidente. Os dois feridos foram levados a hospitais locais em Boston.

As duas pistas da rodovia foram fechadas depois do acidente para permitir a circulação da polícia, investigadores e equipes de socorro. O fechamento provocou engarrafamento no sentido leste até quase a Saída 15, em Newton. Aproximadamente, às 5:10 pm, a Polícia Estadual informou através de uma postagem no Twitter que os destroços haviam sido retirados do local do acidente, embora a retenção no trânsito permanecesse.