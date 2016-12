Ex-policial acusado de tentar molestar adolescente permanece preso

Jason Miller ainda estava em liberdade condicional quando supostamente tentou abusar sexualmente de um jovem de 16 anos no banheiro de uma lanchonete

Na quarta-feira (21), um juiz da Corte Superior em Newton rejeitou o pedido para baixar o valor da fiança do ex-policial Jason Miller, de 39 anos, morador em Hampton, acusado de molestar sexualmente um adolescente de 16 anos, no banheiro de uma filial do Burger King. O réu está preso na Penitenciária do Condado de Morris e, através de vídeo conferência, o Juiz David Weaver determinou que ele permanecesse detido sob a fiança de US$ 200 mil.

Durante a audiência de 10 minutos, Miller não esboçou reação. Ao anunciar a sua decisão, o magistrado disse que “eu não vejo nenhuma base para modificar a fiança nesse momento”.

O advogado de defesa do réu, Anthony Iacullo, apresentou a alegação de inocência em nome de seu cliente. Miller pediu demissão do Departamento de Polícia de Newton em 2015, como parte de um acordo resultante da acusação que ele expunha os órgãos genitais a motoristas jovens do sexo masculino durante paradas no tráfego. Os incidentes ocorreram durante 7 meses em 2014. Graças ao acordo, ele não foi encarcerado, mas sentenciado a 2 anos de liberdade condicional.

Entretanto, na quinta-feira (15), Miller teria seguido o adolescente até o banheiro da lanchonete, posto uma das mãos sobre a calça da vítima e sugerido que o menor fizesse sexo oral nele. O suspeito negou a acusação, dizendo à polícia que ele entrou no banheiro no mesmo instante que o adolescente e que a suposta vítima ofereceu-lhe sexo oral. Entretanto, a câmara de segurança instalada na lanchonete registrou Miller seguindo o menor até o banheiro, depois de deixar uma criança de 3 anos sozinho no lobby do estabelecimento. A criança foi deixada sozinha por aproximadamente 2 minutos.

O gerente da lanchonete acionou a polícia depois que o adolescente denunciou a tentativa de abuso sexual.