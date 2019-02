Ex-prefeito de Newark concorrerá à presidência dos EUA

O senador de New Jersey divulgou a decisão através das redes sociais

Na manhã de sexta-feira (1), o senador federal de New Jersey, Cory Booker, anunciou, numa postagem no Twitter, e-mail e vídeo, “Juntos América, nós avançaremos”, repetindo o slogan do discurso proferido por ele na Convenção Nacional Democrática 2016, na Filadélfia (PA). Na ocasião, o discurso foi aplaudido de pé.

“Eu acredito que podemos construir um país no qual ninguém é esquecido, ninguém é deixado para trás; onde pais podem pôr comida na mesa; onde há empregos com bons salários e benefícios em casa vizinhança; onde o nosso sistema de justiça criminal nos mantenha seguros, ao invés de colocar mais crianças em celas e caixões; onde nós vemos os rostos dos nossos líderes e sentimos orgulho, não vergonha”, diz ele no vídeo.

“Não é uma questão se podemos e sim se temos a boa vontade coletiva, a vontade americana? Eu acredito que nós temos. Juntos, nós transformaremos a nossa dor em propósito comum”, acrescentou.

Durante entrevista ao programa de rádio “Morning Show”, do radialista Tom Joyner, Booker também enfatizou a necessidade de união.

“Nós vivemos numa nação onde as pessoas estão perdendo a fé naquilo que podemos fazer juntos”, disse Booker. “Nós sempre superamos. Nós temos um futuro melhor adiante se nos unirmos”.

Ele une-se agora a grupo crescente de democratas que visam a nomeação em 2020 pelo direito de disputar contra o Presidente Donald Trump. Booker a equipe de 8 membros, liderada pelo gerente de campanha Addisu Demissie, responsável pela campanha dele em 2013 e mais recentemente do governador da Califórnia, Gavin Newsom, em 2018, Mo Butler, veterano das campanhas anteriores do Senador e veteranos de outras campanhas democratas, incluindo os conselheiros de Barack Obama e Hillary Clinton.

Booker, de 49 anos, conquistou a atenção nacional através dos discursos impactantes, num número grande de seguidores nas redes sociais e a quase oposição constante a Trump, incluindo a atuação na nomeação de Brett Kavanaugh para juiz da Corte Suprema.

Adam Green, um dos fundadores da Campanha de Mudança Progressiva, disse que Booker deveria seguir adiante. “O Senador Booker pode significar um sinal importante ao eleitores sobre a importância dos valores dele ao pedir publicamente aos apoiadores para suspender os grupos multimilionários a favor dele e retornar os cheques ou doá-los às organizações que promovem o cadastramento eleitoral”.

O ex-prefeito de Newark tem sido aplaudido por seus discursos de motivação aos democratas. Ele fazia parte da lista curta de Hillary Clinton de vice-presidentes em potencial.