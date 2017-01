Ex-presidente mexicano chama muro de “monumento racista”

Vicente Fox reiterou que ele e nem o México pagarão pela construção de um muro ao longo da fronteira com os EUA

O ex-presidente mexicano, Vicente Fox, questionou a legitimidade da vitória do presidente eleito, Donald Trump, acrescentando que o México não pagará pela construção de um muro ao longo da fronteira com os Estados Unidos. Além disso, ele considerou o projeto um “monumento racista”.

“Sr. Trump, o relatório da (Departamento de) Inteligência é devastador”, postou Fox no Tweeter sobre a interferência russa na eleição presidencial.

“Perder as eleições por mais de 3 milhões de votos e ainda mais isso. Você é um presidente legítimo?” Questionou o ex-presidente mexicano.

Fox criticou Trump e sua proposta de construir um muro ao longo da fronteira depois que foi divulgado que o Congresso poderá pedir aos contribuintes americanos, não o México, que paguem a conta.

“O Trump pode pedir a quem ele quiser, mas nem eu e o México pagaremos por esse monumento racista. Outra promessa que ele não poderá cumprir”, disse Fox.

“Trump, quando você entenderá que eu não pagarei pela p**ra desse muro. Deixe claro aos contribuintes nos EUA. Eles pagarão por isso”, acrescentou.

. Sedentos por mudança:

Para Carlos Eduardo Siqueira, professor do Community College of Public & Community Service da Massachusetts University, cujo campus é situado em Boston (MA), o discurso usado por Trump ao longo de sua campanha visava um eleitorado específico: Os norte-americanos brancos insatisfeitos com a forma com que Washington-DC governa o país. Usando os slogans “Make America Great Again” (Faça a América grande novamente, em tradução livre) e “Let’s drain the swamp” (Vamos drenar o pântano, referindo-se a Washington-DC), os discursos de Trump atraíram multidões de simpatizantes; especialmente nas áreas rurais do país, sedentos por mudança.

“Ele conseguiu se vincular com as principais inseguranças e descontentamento de grande parte da população americana branca, principalmente, explicou Siqueira ao jornal Brazilian Times. Ele também coordena o Transnational Brazilian Project.

“Existe um sentimento na região meio-oeste dos Estados Unidos, como Michigan, Pensilvânia, e também no sul do país, de apreensão com o desemprego, emprego precário e crise econômica. Ele soube aproveitar isso muito bem, dizendo no seu slogan que queria fazer de novo os Estados Unidos voltar a ser um grande país. Isso significa voltar a dar prioridade e prestígio à maioria branca”, acrescentou o professor.

. Tarefa inviável:

Além de comparar os imigrantes mexicanos aos traficantes de drogas e estupradores, Trump prometeu deportar todos os indocumentados dos EUA, entretanto, ainda segundo Siqueira, essa tarefa é inviável.

“O que ele anunciou que vai fazer é demagogia. Ele não terá condições. Mesmo dentro do Partido Republicano, ele não terá votos suficientes para implementar esse tipo de política. Essa foi a bandeira que ele usou para mobilizar as bases”, disse Carlos Eduardo.

. Convulsão social:

O professor frisou que é praticamente impossível deportar sumariamente e em um curto espaço de tempo milhões de indocumentados, que de certa forma já estão inseridos na sociedade e são parte integrante da economia informal do país.

“Ele não tem força política. Primeiro, porque é impossível de ser implementada em curto prazo sem provocar uma convulsão social, uma verdadeira guerra civil”, afirmou o professor. “As forças contrárias a esse tipo de posição também são muito grandes em várias partes dos Estados Unidos, portanto, se torna inviável”.