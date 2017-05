Ex-presidiário cobra US$200 por cartão que diz “proteger” contra deportação

Carlos Davila cumpriu 12 anos de prisão por homicídio e agora vende cédulas de identidade que ele promete “evitar” a deportação



Um comerciante no Bronx (NY) autorizado pelo governo federal a representar imigrantes em procedimentos legais está vendendo cédulas de identidade a US$ 200 com a falsa promessa que o documento protege contra a deportação, revelou uma investigação realizada pelos canais de TV WNYC e o Telemundo 47. O indivíduo, Carlos Davila, assumiu a culpa por homicídio em 1º grau em 1988 e foi condenado por abuso sexual quando estava em liberdade condicional em 1996. Ele cumpriu a pena de 12 anos de detenção. O Departamento de Justiça disse ao WNYC que a autorização de Davila para representar imigrantes está agora sob revisão, mas que ele ainda está registrado e autorizado a praticar a função. As informações são do site http://www.wnyc.org .

Ativistas defensores dos direitos dos imigrantes disseram que o caso levanta dúvidas com relação a não advogados que representam pessoas pobres nos tribunais de imigração. Eles também alegam que o caso destaca a disfunção e sobrecarga do processamento no sistema de imigração ao mesmo tempo que a administração Trump combate os imigrantes indocumentados.

Carlos Davila está anunciado o “ID4ICE” no website chamado “No Mas Deportaciones” (Não mais deportações), lançado em fevereiro, logo depois que Trump assumiu a presidência. No vídeo em espanhol, ele diz que a cédula foi criada “para as pessoas que são indocumentadas e que têm audiência com o Departamento de Imigração (ICE)”.

“Se você não falar e deixar o ID fazer o trabalho dele, você não será deportado”, diz Carlos no vídeo. O comercial apareceu primeiramente no YouTube há 1 ano e o valor cobrado era US$ 50. Entretanto, especialistas alertam que cédula nenhuma de identificação pode evitar que um imigrante seja deportado.

“Não faz sentido ao ponto que ele alega que (o documento) tenha qualquer significado ou força, então, obviamente trata-se de fraude”, disse Matthew Blaisdell, chefe do comitê que supervisiona a prática ilegal do Direito na Associação Americana dos Advogados de Imigração (AILA)

Perguntado sobre as cédulas azuis, Davila, de 62 anos, disse aos repórteres da WNYC e Telemundo 47 que os documentos eram legítimos. Ele frisou que está impresso em cada cartão, em inglês, que o portador está protegido pela Lista de Direitos da Constituição e a Convenção de Viena e que ele tem o direito de contatar um representante legal se for detido. O cartão também informa que o indivíduo não assinará qualquer documento ou consentimento sem ordem judicial.

“Ele tem o argumento válido em fornecer a alguém um cartão que eles podem apresentar às autoridades sem ter que falar”, disse Lenni Benson, professor de imigração da New York Law School. “Mas isso está disponível por toda a internet de graça”.

No estado, as denúncias relacionadas aos provedores de serviços migratórios podem ser feitas através do New York State Office for New Americans Hotline, que é administrada pela Catholic Charities: 1(800) 566-7636.