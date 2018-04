Ex-presidiário pega 10 anos por soco mortal

Sem provocação, James Beach matou Luís Campos com um murro na cabeça

Um ex-presidiário que esmurrou fatalmente um pai de 5 filhos no lado de fora de um bar em Las Vegas (NV) foi condenado novamente, informaram as autoridades. O réu James Beach, de 28 anos, deverá cumprir entre 3 a 10 anos de detenção pela morte, em abril de 2017, de Luís Campos, de 45 anos. Ele estará elegível à liberdade condicional depois de cumprir a pena por 2 anos, com 339 dias de crédito pelo tempo já servido no Centro de Detenções do Condado de Clark.

Campos estava na calçada em frente ao Vanguard Lounge quando foi aproximado por um homem, posteriormente identificado como James, que o esmurrou sem razões aparentes. A vítima, residente em La Puente (CA), caiu e morreu 4 dias depois em consequência de ferimentos no crânio. Luís estava em Las Vegas para ser o padrinho no casamento do irmão dele, segundo o jornal Las Vegas Sun.

Paul Mancillas, tio de Campos, disse ao juiz que o réu, que já havia cumprido anteriormente 5 anos de detenção, após assumir a culpa com relação à tentativa de homicídio em 2008, é um “predador” e que vitimará outra pessoa quando for liberado da prisão.

“Ele fará isso novamente”, disse Mancillas ao Juiz Distrital Douglas Herndon.

O magistrado concordou com o comentário do tio da vítima, considerando o ataque “incompreensível” e muito difícil de entender. “Não ocorreu nenhum tipo de briga ou qualquer coisa do tipo”, disse Douglas. “Você simplesmente decidiu esmurrar esse homem quando passou por ele na calçada”.

Através do advogado de defesa, James pediu desculpas pelo ataque fatal, chamando-o de “acidente terrível e evento infeliz”. Entretanto, o irmão de Campos rebateu o comentário e criticou o acordo, ocorrido em fevereiro, e que resultou na diminuição da pena.

“Todos nós iremos morrer”, disse Drake Garibay, irmão da vítima, ao Juiz. “Entretanto, eu acho que torna ainda pior é como morreremos. A minha família e eu lidamos com a pena perpétua da dor, tormento e sofrimento. Enquanto isso, esse pedaço de lixo tem o privilégio de fazer um acordo. Para que?!”