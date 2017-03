Exposição brasileira é indicada ao International Press Award

A exibição contou com as obras de 10 artistas brasileiros e ocorreu no Boston City Hall

Realizada em 4 de novembro de 2016, no Boston City Hall, Massachusetts, a exibição coletiva Brazilian Art Impressions expôs os trabalhos de 10 artistas brasileiros e foi indicada ao International Press Awards, na categoria International Visual Arts Award 2017.

Na ocasião, o evento exibiu ao público as obras de: Josias Monteiro, Luciano Lima e Margarette Mattos, no estilo Pintura/Abstrato, Wagner Veiga, na categoria Pintura/Figurativo, Evaldo Rocha, Izabel Peixoto, Luciano Lima, Margarette Mattos, Maria Izabel Peixoto e Sylvio Bispo, na categoria Pintura Mix Mídia, José Polchera, na categoria Pintura/Pop, Gisele Balla e Rafael Fraga Vitalino, na categoria Fotografia/Fine Art.

“A HXM Art Event Production agradece a todos que apoiaram e participaram desse grande projeto de arte. No qual um pouco da nossa arte e essência brasileiras foram mostradas ao mundo através da sensibilidade e do olhar de cada um dos artistas envolvidos”, disse Helena Martin.

A votação acontece através do voto popular e todos podem votar através do link: http://pressawards.us/voto-visual-arts/