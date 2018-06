Exposição de arte marca início dos festejos do Dia de Portugal 2018

O evento é aberto ao público e encerra no domingo (10), no bairro do Ironbound, em Newark

Os festejos relacionados com a celebração do Dia de Portugal 2018 em Newark que começaram há uma semana, com o Wine Tasting Event, continuaram na quinta-feira (31) com a abertura da Exposição de Arte de Cultura do Dia de Portugal 2018. O evento ocorre na galeria de arte localizada na 113 Monroe Street, no coração do bairro do Ironbound, na mesma cidade.

Na ocasião, o lugar foi demasiado pequeno para tanto talento. A qualidade dos trabalhos apresentados excedeu as expetativas. A maior parte dos trabalhos expostos reflete vida portuguesa em terras lusitanas e diáspora.

“Esta é a melhor exibição de arte jamais feita no Ironbound”, comentou um dos presentes. José Rascunho, a Tuna Proverbo e a Multi Art Academy também participaram da exibição.

Um dos destaques da exposição foi um mapa de Portugal com imagens características de cada região do país. “O meu sincero obrigado a todos os que contribuíram para o sucesso deste evento. Obrigado aos voluntários Cláudia Garzesi, Isabel Matos, Luís Nunes, Camilo Sátiro, Antônio Rendeiro, Joaquim Pinto e Marcos Mendonça e os patrocinadores Horizont BSBC e Caseiro & Bom. Por favor, não percam a oportunidade de visitar esta exposição e conferir pessoalmente a qualidade do evento que encerra no dia 10 de Junho de 2018”, convidou o Vereador Augusto Amador na postagem em sua página no Facebook.

O Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas celebra a data de 10 de junho de 1580, data da morte de Camões, sendo também este o dia dedicado ao Anjo Custódio de Portugal. Este é também o dia da Língua Portuguesa, do cidadão nacional e das Forças Armadas. Luís de Camões representava o gênio da pátria na sua dimensão mais esplendorosa, significado que os republicanos atribuíam ao 10 de junho, apesar de nos primeiros anos da república ser um feriado exclusivamente municipal.

As comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas são celebradas por todo o país, mas só as Comemorações Oficiais são presididas pelo Presidente da República e muitas outras grandes autoridades como o Presidente da Assembleia da República, o Primeiro Ministro, os ministros, os embaixadores e outras personalidades. As comemorações envolvem diversas cerimônias militares, exposições, concertos, cortejos e desfiles, além de uma cerimônia de condecorações feita pelo Presidente da República.

Desde 1977, dezenas de cidades já abrigaram as comemorações, oito delas não são capitais de distrito. Todos os anos, o Presidente da República Portuguesa elege uma cidade para ser sede das comemorações oficiais. Em 2016, as comemorações oficiais decorreram pela primeira vez em duas cidades ao mesmo tempo: Lisboa e Paris, naquela que foi a primeira eleição da cidade-anfitriã por Marcelo Rebelo de Sousa enquanto Presidente da República. Foi também a primeira vez que as comemorações oficiais aconteceram numa cidade fora do país. O Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, é comemorado um pouco por todo o mundo. Sendo Portugal um país que já foi dono de colónias nos 5 continentes, este dia é então comemorado pelos milhões de luso-descendentes espalhados pelo mundo e também pelos cerca de 5 milhões de emigrantes portugueses que vivem fora de Portugal.