Fábrica de cloro pega fogo em Kearny e contamina o ar

O incêndio ocorreu nas instalações da companhia Alden Leads Chemical, na Jacobus Avenue

Na noite de sexta-feira (17), uma fábrica produtora de cloro pegou fogo em Kearny e as chamas ainda consumiam as instalações na manhã de sábado (18). As autoridades do Condado de Hudson fecharam o elevado Pulaski Skyway em ambos os sentidos e testaram a qualidade do ar. Ainda durante a manhã de sábado, moradores de várias cidades vizinhas à região foram encorajados a permanecerem dentro de suas casas e manterem as janelas fechadas.

“Se você estiver do lado de fora e sentir o cheiro de fumaça, volte para dentro”, alertou Steve Dyl, chefe do Corpo de Bombeiros de Kearny, às 7:30 da manhã.

Outro representante do Departamento do Corpo de Bombeiros de Kearny informou que as chamas estão sob controle, mas que ainda há focos de fogo nas instalações da fábrica. Algumas ruas nas imediações permanecem fechadas.

“Em Kearny, não há problemas com a qualidade do ar”, disse Charles Smith, tenente do Departamento de Polícia de Kearny (KPD). “Nós temos uma unidade móvel testando o ar.

Smith detalhou que, aparentemente, o vento está soprando na direção de Newark e Jersey City, então, as autoridades locais deverão verificar a qualidade do ar nessas regiões. Até 10 horas da manhã, o elevado Pulaski Skyway, a Rodovia 1&9 e algumas ruas adjacentes permaneceram fechadas na região sul de Kearny.

Às 10:40 da manhã, o porta-voz do Departamento de Polícia de Jersey City informou que a qualidade do ar na 2ª maior cidade de New Jersey era boa. “Mostra de ar de Greenville, Society Hill e Lincoln Park foram consideradas seguras”, disse a porta-voz, acrescentando que o Corpo de Bombeiros de Jersey City continuará testando a qualidade do ar.

O incêndio ocorreu nas instalações da companhia Alden Leads Chemical, na Jacobus Avenue, em Kearny. As autoridades pediram aos moradores em Kearny Bayonne, Hoboken e Newark que permanecessem em suas casas e mantivessem as janelas fechadas.