Facebook combaterá “fake News” antes de eleições no Brasil

O Facebook anunciou o lançamento de iniciativas que visam combater postagens sobre notícias falsas (fake News, em inglês) que tendem a proliferar antes e durante a disputa presidencial no Brasil em outubro. Inúmeros imigrantes brasileiros votarão nos EUA, através dos consulados, e mantém contato frequente com parentes no Brasil através da rede social.

O gigante das redes sociais adiantou que um dos projetos será um curso online grátis voltado aos adolescentes, adultos jovens e educadores sobre como identificar e conter a disseminação de estórias falsas. O programa também criará uma caixa de mensagens que dará dicas aos internautas sobre as informações online.

As ações no Facebook estão agendadas para entrar em vigor a partir de junho, quando a disputa presidencial no Brasil tende a acelerar e se tornar mais acirrada.

Cláudia Gurfinkel é chefe do Departamento de Parceria de Notícias para a América Latina do Facebook. Ela adiantou que o pronunciamento de quinta-feira (4) foi o resultado de discussões com acadêmicos, especialistas em notícias, agências de pesquisas e empresas jornalísticas.