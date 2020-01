Falha no sistema atrasa emissão de carteiras para indocumentados em NY

O aumento na demanda pelo documento obrigou o DMV a adquirir equipamentos novos, explicou o comissário Mark Schroeder

Na segunda-feira (13), uma falha no sistema que administra todas as filiais do Departamento de Veículos Motorizados (DMV) dos EUA fez com que inúmeras pessoas, especialmente em Nova York, esperassem por várias horas em longas filas. A interrupção, ocorreu entre às 10:00 am e 2:00 pm; impedindo que os funcionários do DMV emitissem ou renovassem carteiras de motorista.

“Está muito, muito quente lá dentro. Tem uma mulher grávida e está desconfortavelmente quente”, relatou Stacy Klein, moradora em Dix Hills (NY), ao noticiário de TV Eyewitness News.

Allison Czeczotka, residente em East Northport (NY), disse que os funcionários da DMV da filial em Hauppauge (NY) só anunciaram por volta das 10:30 da manhã que os computadores estavam parados.

A pane ocorreu no banco de dados da Associação Americana de Administradores de Veículos Automotores (AAMVA), um provedor de serviços terceirizado que permite que os funcionários da DMV verifiquem informações pessoais dos solicitantes da carteira de motorista.

“Durante essa interrupção, não houve capacidade de dar seguimento no processo”, afirmou a companhia, através de um comunicado. “A AAMVA continua monitorando a rede e realizará uma análise completa para determinar a causa do problema”.

De acordo com funcionários, o problema foi agravado pelo aumento do número de pessoas que aplicaram para a carteira nas filiais do DMV em Long Island (NY). A onda de aplicações é decorrente da aprovação do “Green Light Act” no início do mês; uma lei que permite aos imigrantes indocumentados acesso ao documento.

Larry Davis trabalha como segurança num prédio de escritórios em Hauppauge (NY) que abriga uma filial do DMV. Ele relatou que começa a trabalhar às 6 horas da manhã e quando chegou, na segunda-feira (13), a fila de pessoas já dava a volta ao redor do edifício.

“Devo dizer que, em geral, todos têm sido muito cooperativos. Não tive nenhum tipo de problema ou tumulto. As pessoas têm sido pacientes”, enfatizou o segurança.

Devido à disparada da demanda, o DMV contratou mais de 300 funcionários para trabalhar em suas filiais em Nova York e Long Island. Além disso, o órgão ampliou o horário de atendimento em todos os escritórios da cidade, abrindo às 7:30 am, ou seja, 1 hora antes do previsto. Algumas filiais em ambas as regiões ficam abertas até mais tarde.

Conforme o comissário do DMV, Mark Schroeder, o departamento também comprou equipamentos novos para as filiais, além de dispositivos de autenticação de documentos para ajudar a acelerar as transações para a liberação das carteiras. Ele disse que as instalações foram reconfiguradas e vagas novas de trabalho foram adicionadas.

“Continuamos fazendo ajustes e contratando mais funcionários para melhorar ainda mais o serviço aos nossos clientes”, informou Schroeder.

Os clientes, especialmente aqueles que ainda precisam fazer o teste teórico, são orientados a realizar o agendamento através do site: www.dmv.ny.gov/reservation.