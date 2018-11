Falhas em bafômetros poderão anular mais de 20 mil casos de DUI

O Sargento Marc Dennis foi acusado em 2016 de falsificar os arquivos por não ter verificado a temperatura quando calibrava novamente 3 bafômetros (Alcotest)

Nesta semana, a Corte Suprema Estadual determinou que até 20.667 casos envolvendo motoristas intoxicados dirigindo automóvel poderão ser cancelados. A decisão ocorreu em virtude do escândalo na Polícia Estadual que pôs em dúvida os resultados dos testes do bafômetro realizados em New Jersey.

A determinação acabou com uma disputa legal de 2 anos sobre como os padrões de uso das máquinas, as quais medem o nível de álcool no sangue dos motoristas na busca por indivíduos intoxicados. Entretanto, muitas perguntas permanecem: Quantos casos serão cancelados? Quais casos serão afetados?

O antigo coordenador da Unidade de Testes de Drogas & Álcool, o Sargento Marc Dennis, foi acusado em 2016 a falsificar os arquivos por não ter verificado a temperatura quando calibrava novamente 3 bafômetros (Alcotest). Especialistas explicam que a verificação da temperatura das máquinas serve para verificar com segurança o nível de álcool no sangue de alguém. A fidelidade nos resultados é importante porque a carteira de motorista, o emprego e até a liberdade estão em risco na diferença entre 0.7 e 0.8, que em New Jersey é o limite legal.

As autoridades alegam que Dennis estava pulando essa etapa e alegava nos formulários que havia feito e, porque os casos são utilizados nos tribunais, mentir é crime. O Sargento negou ter feito qualquer coisa errada e o caso ainda tramita no tribunal. Entretanto, as acusações põe em dúvida qualquer aparelho que ele utilizou quando trabalhava na unidade de testes.

A Polícia estadual verifica os aparelhos para as autoridades locais e foram identificados um número enorme de casos nos condados de Middlesex, Monmouth, Ocean, Somerset e Union entre 2008 e 2016 que agora estão comprometidos. A maioria desses casos já passou pelo sistema judicial, embora uma quantidade desconhecida ainda esteja pendente quando as autoridades revelaram o problema. As apelações para tais casos foram suspensas dependendo do caso na Corte Suprema, mas agora a “represa foi aberta”.