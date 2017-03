Fall River se junta às cidades pró-imigrantes

O Prefeito Jasiel Correia II proclamou 21 de março o “Dia de Ação na Imigração em Fall River”

Conforme um comunicado divulgado pelo escritório do Prefeito Jasiel Correia II, ele se juntará a outros prefeitos “de todas as partes do país na iniciativa de chamar atenção às política migratória que está sendo implantada em nível nacional”.

“Como filho de imigrantes e também prefeito de Fall River, esse é um assunto vital para mim, assim como para todos os residentes da cidade”, disse Correia, que tomou posse aos 23 anos, em 2015, e é o prefeito mais novo na história do município, em Massachusetts.

O texto na íntegra afirma que:

“Os Estados Unidos da América são uma nação de imigrantes e tem sempre sido santuário para pessoas de outras partes do mundo na luta por liberdade e uma vida melhor. A nossa política migratória nacional vem há muito tempo precisando de reformas profundas e Fall River tem sempre sido uma comunidade segura e receptiva aos imigrantes de muitos países. Os imigrantes têm provado serem contribuintes vitais ao espírito, vida, cultura e economia de Fall River. A população imigrante do nosso grande país está enfrentando ameaças sem precedentes a segurança e bem-estar. A Conferência Nacional de Prefeitos decidiu realizar o nacional ‘Dia de Ação na Imigração’, em 21 de março de 2017. Agora, em virtude disso, eu, o Prefeito Jasiel Correia II, junto-me a centenas de outros prefeitos e milhões de americanos, e proclamo 21 de março de 2017, o Dia de Ação na Imigração em Fall River”.