Falsa cirurgiã plástica pega 10 anos de prisão

A transexual Oneal Morris foi considerada culpada de injetar selante de pneus e silicone industrial em suas vítimas, levando uma à morte

Uma mulher transexual que teria injetado no glúteo de outra mulher com diversas substâncias tóxicas, incluindo selante de pneus, foi considerada culpada pela morte da paciente. Na segunda-feira (27), Oneal Morris, de 36 anos, que se tornou conhecida como a “Doutora Tóxica de Bumbuns”, foi condenada a 10 anos de reclusão, após não apelar a acusação de homicídio e praticar medicina sem autorização.

Anteriormente, ela já havia sido condenada a 1 ano de prisão, em 2013, no Condado de Miami-Dade, embora a sentença no Condado de Broward seja mais severa. O novo caso envolve uma das pacientes da falsa cirurgiã plástica, Shatarka Nuby, de 31 anos, que foi injetada por Morris para aumentar as nádegas, iniciando em 2007. Nuby morreu na prisão em 2012 e a necropsia revelou que a causa foi a “migração massiva e sistêmica de silicone” resultante das injeções nas nádegas e quadris.

A tia da vítima disse à polícia que estava presente diversas vezes quando a falsa médica injetou a sobrinha e que Morris informou-lhe que o silicone era do Home Depot. Ela teria também injetado na vítima o selante de pneus Fix-a-Flat e silicone industrial, fechando os buracos feitos pela agulha com cola Super Glue.

Durante a audiência de segunda-feira (27), ela alegou que nunca usaria uma substância desconhecida, incluindo o selante ou silicone, para injetar em alguém, e acrescentou que Nuby era amiga dela, segundo o canal de TV local WSVN.

Morris ganhou destaque na mídia depois de ter sido acusada de prática ilegal da medicina e o próprio corpo alterado exageradamente, especialmente as nádegas e quadris, por silicone. Ela alegou que preferiu fazer um acordo judicial, pois sabia que não teria um julgamento justo. Oneil terá que servir a pena numa penitenciária masculina, ao invés de feminina.