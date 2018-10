Falsária aplica golpe migratório e ameaçava as vítimas de deportação

Jessica Marie Rubio fingia ser advogada do Departamento de Segurança Nacional (DHS) para atrair as vítimas

Uma mulher que fingia ser advogada do Departamento de Segurança Nacional (DHS) aplicava um golpe que lesava imigrantes que tentavam legalizar o status nos EUA, anunciaram as autoridades. Além disso, ela ameaçava de deportação os clientes, caso eles reclamassem.

Jéssica Marie Rubio, também conhecida como Jéssica Garcia, alegava que podia “acelerar” o processo de aplicação, tirar estrangeiros detidos das prisões de imigração e esconder antecedentes criminais dos agentes de imigração, conforme a ação judicial apresentada junto a Corte Distrital em Grand Rapids (MI). Ela cobrava tarifas totalizando US$ 30.305 no Distrito Oeste de Michigan e US$ 45.740 no Distrito Sul do Texas.

“Como parte da conspiração na qual Rubio solicitava às pessoas com status migratório irregular nos Estados Unidos para mantê-la como representante com o objetivo de obter a legalização do status no país. Ela dizia falsamente que era uma advogada que trabalhava para o Departamento de Segurança Nacional ou que trabalhava para um advogado funcionário do mesmo órgão”, informou o Procurador de Justiça Clay West.

Ele acrescentou que Jéssica aplicou o esquema desde o final de 2011 até junho de 2018. Ela morou em West Michigan antes de mudar-se para o Texas em 2015. As tarifas cobradas por ela geralmente eram pagas em dinheiro, portanto, não deixando vestígios. Ele dizia aos clientes dela que enviaria a papelada ao Departamento de Serviços Migratórios (USCIS), incluindo um que não existe, em nome dos estrangeiros, e ao Escritório Executivo de Revisão Migratória do Departamento de Justiça (DOJ). Tais documentos não foram apresentados, informou o governo.

Ele entregava recibos pelos serviços e usava um e-mail fraudulento de um advogado do DHS para se corresponder com os clientes. Rubio teria dito a alguns clientes “que o processamento não seria finalizado até que o processo fosse concluído para o envio dos dados biométricos”, escreveu Clay.

“Quando os clientes reclamavam dos serviços prestados por Rubio, ela algumas vezes ela ameaçava que um advogado que trabalhava para o DHS seria notificado e que o cliente seria deportado dos Estados Unidos”, acrescentou.

Um comparsa, que não teve o nome divulgado, telefonava e se encontrava com os clientes de Rubio nos condados de Allegan e Ottawa. O esquema também foi aplicado no Condado de Kent. A Procuradoria Pública listou diversas transações ocorridas, incluindo o pagamento de US$ 1 mil para remover o nome de um membro de uma família em West Michigan da lista de deportação do Governo. No Texas, um cliente pagou US$ 4.230 para o preenchimento de formulários migratórios.

Rúbio é acusada de fraude na remessa de dinheiro, conspirar para cometer fraude no envio de dinheiro, ambas com penas máximas de 20 anos de detenção, e de fingir ser outra pessoa (personificação), sujeita a 3 anos de prisão.