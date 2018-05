Falsário finge ser agente da imigração para extorquir mulher

Luís Flores Mendoza foi condenado a 8 meses de prisão e 2 anos de liberdade condicional

Um indivíduo no município de Santa Ana (CA), que fingiu ser agente do Departamento de Imigração (ICE) para extorquir dinheiro de uma mulher, foi condenado a 8 meses de detenção. O réu Luís Flores Mendoza, de 28 anos, que assumiu a culpa em 2017 com relação à acusação de fingir ser uma autoridade federal, pediu desculpas por seus atos, durante a audiência na segunda-feira (21), na Corte Federal em Santa Ana.

“Eu realmente sinto muito por tudo o que eu fiz e as pessoas que magoei”, disse Mendoza perante o Juiz Distrital James V. Selna. “Eu realmente, realmente me arrependo por isso”.

Luís foi detido em 2016, depois que uma mulher disse a investigadores que ele a confrontou num restaurante onde ela trabalhava em Anaheim (CA). Na ocasião, ele trajava um uniforme de cor verde, um crachá e uma arma de fogo, que na verdade era de chumbo, e deu à mulher uma carta na qual alegava que trabalhava no Departamento de Imigração (ICE). Conforme os promotores públicos, Mendoza disse à vítima para pagar-lhe US$ 5 mil senão ela e o filho dela seriam deportados. Não foi esclarecido na audiência se mãe e filhos vivem legalmente nos EUA. A mulher, ao invés de pagar a quantia exigida, contatou as autoridades e os investigadores organizaram um encontro entre ela e Luís para que o dinheiro fosse entregue. Ele apareceu num carro equipado com luzes usadas pela polícia e sirenes.

O advogado de defesa de Mendoza, Jason Hanan, disse ao Juiz Selna que as ações do cliente dele foram motivadas por doença mental. Ele pediu ao magistrado que condenasse o réu à prisão domiciliar ao invés de atrás das grades. “Eu acho que a prisão, apesar de razoável e compreensiva, não seja necessária aqui”, disse o advogado.

O procuradores públicos federais, através de uma carta pequena apresentada antes da leitura da sentença, indicou que essa não era a primeira vez que Mendoza fingia ser um agente federal. Em 2016, ele teria alegado ser um agente da imigração para exigir que outra pessoa o pagasse.

“A conduta criminosa do réu é séria”, disse o Promotor Público Robert Keenan, antes da leitura da sentença. “É abusiva e exploradora. O réu fingindo ser um agente federal de imigração parece ser mais agravante que os outros casos similares”.

Além dos 8 meses de detenção, o Juiz determinou que Luís passasse 2 anos em liberdade condicional. “Ele caçou num segmento da comunidade que nesse tempo e lugar está particularmente vulnerável”, disse Selna. “Uma mensagem tem que ser enviada que você não pode fazer isso”.