Falso advogado de imigração condenado a 12 anos por lesar clientes

Na quarta-feira (11), Leaford George Cameron, de 65 anos, morador em Burlington (PA), foi sentenciado a 12 anos de prisão por praticar advocacia ilegalmente em vários estados. Essa foi a terceira vezes em que ele foi preso praticando o esquema. Ele, que nunca possuiu a licença da Organização Nacional dos Advogados (BAR), estava em liberdade condicional devido à uma condenação em 2014 pelo mesmo crime.

No último caso, Cameron lesou mais de 100 vítimas em diversos estados e países, faturando quase US$ 200 mil na cobrança por seus “serviços”. A clientela dele incluía muitos imigrantes e moradores de baixa renda. Um de seus clientes relatou que perdeu a casa por falta de pagamento e um estudante da Associação Nacional de Honra foi erroneamente deportado, detalharam as autoridades federais.

“As evidência apresentadas durante o julgamento provaram, se sombra de dúvidas, que esse réu não é somente um falso advogado, mas um falso advogado incompetente”, disse o Promotor Público William McSwain, do Distrito Leste da Pensilvânia.

“Os advogados fazem o juramento de respeitarem e zelarem pelo cumprimento das leis; não burla-las. Muito diferente de um guardião das leis, Cameron é um falsário cujas fraudes causaram danos sérios às vítimas dele e à confiança pública em nossos órgãos legais”, acrescentou.

Cameron não mediu esforços para enganar os tribunais e os clientes dele, batizando o escritório dele de “The Law Offices of Cameron, Hamilton & Associates” ou “The Law Offices of Bernstein, Cameron, Hamilton & Associates”.

Ele usou nomes falsos de parceiros, cartões de visita, papel timbrado e números roubados de licenças de advogados reais na Pensilvânia quando preenchia documentos nos tribunais. Ele encobria os rastros quando preenchia declarações do imposto de renda referindo-se como “consultante” ou “especialista em litígio”, ao invés de utilizar o termo “advogado”, informaram as autoridades.

Em fevereiro, Cameron foi condenado por fraude postal, remessa de dinheiro e conceder declarações falsas. Além da detenção, ele também foi sentenciado a 3 anos de liberdade condicional.