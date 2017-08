Falso advogado de imigração pega 6 meses de prisão

Mikhail Perlov alegava ser especializado em leis migratórias e outras áreas do Direito, no Brooklyn (NY)

Um indivíduo no Brooklyn (NY) que, fingindo ser advogado de imigração lesou em milhares de dólares inúmeros clientes foi condenado a 6 meses de prisão. O réu Mikhail Perlov, de 31 anos, que foi ordenado a fechar o escritório ilegal em 2015, mas continuou a atender clientes, foi considerado culpado de 13 acusações por fraude , que inclui 1 por agir como advogado sem ser registrado ou legalmente qualificado para isso em Nova York.

Perlov, que começou a fingir ser advogado em 2013 e atendia clientes na comunidade russa no Brooklyn, também foi considerado culpado de posse criminosa de instrumento forjado em 2º grau, 5 acusações de roubo em 3º grau, 2 acusações de roubo em 4º grau e 2 acusações de planejar fraude em 1º grau.

Segundo o New York Law Journal, Perlov alegava ser especializado em assuntos criminais, leis migratórias, disputas comerciais, entre outras áreas do Direito. Ele admitiu que chegou a comparecer em audiências representando os clientes, que o pagaram US$ 68 mil pelos serviços legais. O escritório do Promotor Público Geral Eric Schneiderman começou a receber reclamações sobre o falso advogado em 2014 e, no ano seguinte, o réu assinou um decreto de consentimento no qual ele concordou em fechar o escritório e pagar US$ 50 mil em restituições e multas.

Além da prisão, a Juíza Interina da Corte Suprema do Brooklyn Elizabeth Foley sentenciou Perlov a 5 anos de liberdade condicional e a pagar US$ 28.150 em ressarcimentos adicionais. O caso foi conduzido pela promotora geral assistente Yana Knutson. O advogado Alan Abramson, do escritório Abramson & Morak, representou o réu.