Falso advogado lesou imigrantes em milhões de dólares

Vincent Gonzalez, do Bronx (NY), atraía as vítimas através do website “immigrationservices.name”

Um advogado de imigração falso em New York City, que enganou centenas de pessoas através da empresa criada por ele, a “God-Man Society Club Inc.”, enfrenta milhões de dólares em multas e detenção, informaram promotores públicos estaduais. O réu Vincent Gonzalez, do Bronx (NY), foi ordenado judicialmente em 2010 a parar de oferecer serviços migratórios fraudulentos, entretanto, a Promotoria Pública continuou a receber denúncias sobre ele em 2015.

Ele administrava a “God-Man Society Club Inc.” e o website dele, o www.immigrationservices.name, oferecia abertamente serviços legais, segundo o Promotor Público Geral Eric Schneiderman.

Gonzalez teria dito a uma vítima que era advogado e, portanto, poderia ajudar em casos migratórios e um caso criminal pendente. Ele acrescentou que cobraria US$ 1.500 de tarifa de investigação, US$ 5 mil de entrada, outros US$ 8 mil para resolver o caso criminal e US$ 3 mil adicionais para pagar a fiança do cliente, caso fosse preso. A vítima pagou a Gonzalez inicialmente US$ 650 e, então, duvidou da habilidade dele em defende-lo e cortou contato com ele.

Schneiderman apresentou uma acusação criminal e outra civil contra Gonzalez junto a Corte Suprema estadual na tentativa de recuperar os milhões de dólares de casos anteriores, detenções e multas. O réu enfrenta até 6 meses de detenção por desobedecer ordens judiciais e 30 dias por atividade criminosa. Ele também enfrenta até US$ 1 mil de multa por cada dia que ele é julgado por desobediência criminosa.

Os imigrantes indocumentados trazidos aos EUA ainda na infância, conhecidos como “Dreamers”, devem ficar atentos para os golpes que envolvem serviços fraudulentos, alertou o Promotor Público Geral. Schneiderman emitiu um comunicado para que os Dreamers renovassem as aplicações para permanecerem no país conforme o Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), um programa criado através de ordem executiva durante a administração do então Presidente Barack Obama.

Schneiderman disse que os golpistas tentarão tirar vantagem da incerteza criada pela decisão recente do Presidente Trump de rescindir o programa, uma ação que a Promotoria Pública de Nova York e um grupo formado por outros promotores públicos processaram na justiça.

“Os estelionatários sempre tirarão vantagem do medo e ansiedade dos imigrantes e suas famílias”, alertou Eric. “Os Dreamers seguem as leis, trabalham arduamente e pagam impostos. Para a maioria, a América é o único país que eles conhecem, portanto, merecem permanecer aqui e continuarem contribuindo para o nosso estado e nação”.

Ele pediu aos beneficiados pelo programa a serem “vigilantes e se protegerem daqueles que tentam tirar vantagem dessa incerteza para conseguir dinheiro rápido”. Aqueles que acreditam que foram vítimas de golpes podem contatar a hotline do escritório do Promotor Geral que atende assuntos migratórios: 1(866) 390-2992 ou online: [email protected]. Schneiderman destacou que ninguém em seu escritório perguntará sobre o status migratório das pessoas ou compartilhará as informações com outros órgãos governamentais.