“Falso policial” é preso após parar mulher em NJ

Na tarde de domingo (21), uma mulher foi seguida e tirou uma fotografia do veículo suspeito quando estava parada no sinal vermelho

Um morador em New Jersey foi detido por personificar um agente de polícia, após ter seguido uma motorista e piscado os faróis para ela, o que a mulher pensou ser um sinal para parar. Oficiais do Departamento de Polícia de Manchester confiscou um veículo pertencente a Salvatore G. Giglio, de 51 anos, quando o prenderam na residência dele, na terça-feira (23), informou o Capitão Todd Malland.

A mulher, que foi seguida na tarde de domingo (21), aproximadamente às 5:20 pm, tirou uma fotografia do veículo suspeito quando estava parada no sinal vermelho, pois acho que o carro não parecia ser uma viatura tradicional, detalhou Malland.

As autoridades confirmaram que o veículo não pertencia ao Departamento de Polícia de Manchester e, então, postou a fotografia do carro nas redes sociais. Após receberem várias pistas, a polícia encontrou o veículo estacionado no bairro de Pine Acres Manor. Uma investigação revelou que Giglio estava na área onde a mulher foi seguida no domingo (21), detalhou a polícia. Quando os agentes chegaram à residência de Giglio, na terça-feira (23), ele já havia alterado os acessórios do Ford Taurus de cor cinza 2005, ao remover os pisca-piscas dianteiros e o escudo de metal da janela.

Salvatore também foi acusado de posse ilegal de agente químico de autodefesa em excesso, destruição de evidência e vários outros delitos veiculares, incluindo o uso impróprio de luzes pisca-piscas. Ele terá que comparecer ao tribunal em 7 de novembro para ouvir oficialmente as acusações, conforme arquivos públicos.

Qualquer um que pense ter sido seguido deve contatar o Sargento Christopher Hemhauser através do tel.: (732) 657-2009, ramal: 4207.

O Departamento de Polícia de Manchester ofereceu dicas sobre como proceder nos casos de alguém fingindo ser policial tentar pará-lo:

. Caso seja parado por um veículo à paisana e não tenha certeza da autenticidade dele, ligue para o Departamento de Polícia e peça para verificar se tal parada é legítima.

. Caso você seja parado por um veículo à paisana numa área desolada, gesticule com suas mãos e caminhe até uma área segura e bem iluminada.

. Caso seja abordado por um policial à paisana num carro sem sinais, mantenha as mãos onde elas podem ser vistas e pergunte educadamente ao policial outra forma de identificação que não seja o crachá ou peça para falar com um supervisor ou peça a chegada de um policial uniformizado.

. Fotografe o veículo ou a placa dele, caso isso possa ser feito de forma segura.