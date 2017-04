Falta de presos causam a demissão em penitenciária de NJ

O Delaney Hall, localizado em Newark, abriga atualmente 1.022 detentos

A companhia que administra os programas de reingresso de prisioneiros e tratamentos internos, além de penitenciárias, está demitindo 166 funcionários na Delaney Hall, em Newark.

“Infelizmente, nós tivemos que notificar 166 funcionários no Delaney Hall em Newark devido à baixa população carcerária nas instalações do nosso cliente atual”, disse Charles Seigel, porta-voz do Community Education Centers (CEC), em West Caldwell.

O CEC tem contrato com o Condado de Essex de abrigar alguns de seus detentos nas instalações, acrescentou.

As demissões, detalhou Charles, entrarão em efeito em 31 de maio.

O Delaney Hall abriga 1.022 detentos, informou Seigel, mas não detalhou quantos presidiários o condado está abrigando no momento nas instalações, frisando que isso “flutua diariamente conforme as necessidades do condado”.

Um porta-voz do Condado de Essex evitou comentar quantos detentos são abrigados no Delaney Hall ou quais serão os planos do condado.

As demissões há menos de 1 ano que o CEC negociou um acordo judicial de US$ 4.8 milhões com 122 funcionários relacionados à disputa de salários. Segundo fontes, o acordo eliminou um programa do Departamento de Imigração (ICE) no qual não-criminosos ou imigrantes detidos eram abrigados numa ala separada no Delaney. Ainda assim, a companhia planeja continuar operando as instalações.

“Nós não planejamos fechar a Delaney e atualmente estamos procurando clientes novos”, concluiu Charles.