Família de imigrante morto pela polícia receberá US$ 2.2 milhões

O estudante universitário Mohamed Bah foi morto com 8 tiros

Um tribunal em Nova York concedeu a indenização de US$ 2.2 milhões aos familiares de um imigrante emocionalmente perturbado que foi morto a tiros por policiais quando, ele supostamente tentou ataca-los com uma faca. A Corte Federal de Manhattan anunciou o veredito na terça-feira (14) com relação à morte de Mohamed Bah, de 28 anos, natural da Guiné. Ele era estudante universitário e foi alvejado 8 vezes pela polícia no interior da casa onde morava, em 2012. A mãe da vítima, Hawa Bah, havia telefonado para o serviço de emergência (911) depois que o filho passou a agir estranhamente no dia em que foi morto. Ela alega ter pensado que o serviço de emergência enviaria paramédicos para levar Mohamed ao hospital e não policiais.

O Juiz P. Kevin Castel anunciou que ainda determinará se os policiais envolvidos no caso estão protegidos pela imunidade qualificada. O magistrado pressionou a favor de um acordo.

Um porta-voz da Prefeitura de Nova York disse que o governo municipal discorda veemente com o veredito e, portanto, apelará a decisão.

Em 2017, um promotor público federal encerrou a investigação criminal, considerando as evidências insuficientes para acusar os policiais envolvidos. Em 2013, um grupo de jurados em Manhattan havia votado contra acusar criminalmente os agentes.