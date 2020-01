Família lança livro póstumo de brasileiro atropelado em MA

A obra “Triângulo” será lançada no Brazilian American Center (BRACE), em Framingham (MA)

Na sexta-feira (31), das 6:00 pm às 9:00 pm, será lançado no Brazilian American Center (BRACE), em Framingham (MA), o livro “Triângulo”, de autoria do psicoterapeuta Daniel de Lima, de 51 anos. O autor morreu atropelado em 14 de agosto do ano passado, quando praticava corrida, na cidade de Sutton (MA), sem publicar a obra. As informações são do jornal Brazilian Times.

“Triângulo é uma ficção, uma viagem, trama elétrica na voz de um narrador sagaz, jovem, que na sua ânsia de viver, experimenta o mundo. Obra póstuma e, também, uma homenagem ao seu autor, Daniel de Lima, cuja marca maior foi a solidariedade e o amor à vida”, diz a sinopse da obra.

“Triângulo” foi escrito em 1991 por Daniel e encontrado pela família entre seus pertences.

Em 14 de agosto de 2019, Daniel foi fatalmente atropelado quando praticava corrida na Singletary Avenue, em Sutton (MA). O psicoterapeuta, que trabalhava na Edward Community Health Center, em Framingham (MA), morreu no local do acidente e o motorista fugiu sem prestar socorro.

Após a morte do brasileiro, os familiares dele estavam verificando os pertences dele e encontraram o esboço de um livro que ele tinha escrito aos 22 anos de idade. Transformando a dor da perda em homenagem, eles decidiram publicar o livro que recebeu o nome de “Triângulo”.

Conforme a irmã de Daniel, a fotógrafa Andréa Makkas, trata-se de um romance mesclado com drama. O personagem principal passa pela juventude com muita ânsia de viver em meio ao frenesi da década de 90.

“Através do narrador, o autor reflete sobre questões existenciais com toques de psicanálise. Uma obra envolvente e com um final surpreendente”, explica Andréa. “O Daniel já trabalhou com o BRACE, na área de saúde mental, e temos certeza de que ele está muito feliz que o lançamento será lá”, acrescentou.

Antes do lançamento nos EUA, que ocorrerá na sexta-feira (31), o livro foi lançado na quarta-feira (8), na Biblioteca Pública de Belo Horizonte (MG).

“Foi um sucesso. Obrigada a todos pela colaboração e apoio”, disse Andrea destacando que a Caravana Grupo Editorial impressionou no evento. “Muita emoção. O Daniel jamais será esquecido. Eternamente, amor”, concluiu.

O livro teve revisão e editoração de Poliana Guimarães. Para obter um exemplar de ou saber mais sobre a história de Daniel, entre em contato com Andrea através do tel.: (617) 816-1152.

O Brazilian American Center (BRACE) fica localizado na 560 Waverly Street, em Framingham (MA).