Família pede ajuda para brasileira em coma em Massachusetts

A paulista Eliane Aparecida Taniolo, de 47 anos, já está há mais de 1 mês internada com uma pneumonia dupla aguda

A família de uma brasileira moradora em Guarujá (SP) tenta levá-la de volta ao Brasil, após ela passar mal e ser internada em um hospital durante uma viagem de férias que duraria apenas 15 dias. Eliane Aparecida Taniolo, de 47 anos, já está há mais de 1 mês internada com uma pneumonia dupla aguda, no Lahey Burlington Hospital, em Massachusetts. Ela passou pela Unidade de Terapia Intensiva (UTI), coma induzido e o marido e os filhos acompanham o drama vivido por ela através da internet.

Eliane tirou férias do trabalho e viajou para passar 15 dias em Boston (MA), onde tem parentes. O marido e os filhos, de 11 e 14 anos, ficaram em São Paulo por conta de trabalho e estudos. A previsão era chegar à cidade em 2 de novembro e retornar no dia 14 do mesmo mês, entretanto, nos primeiros dias de viagem, Eliane já começou a sentir-se mal.

“No segundo dia em Boston, ela sentiu dificuldade respiratória e foi para uma clínica indicada pelo seguro viagem contratado. De lá, foi encaminhada para um hospital com maior capacidade de atendimento. Eles entenderam que era um caso grave”, explicou Marcelo Panellas, esposo da brasileira.

O caso foi se agravando e Eliane precisou ser transferida de helicóptero para um hospital referência em Massachusetts. Ela chegou a ficar 26 dias em coma induzido, com um quadro de pneumonia dupla aguda. A prima de Eliane e uma irmã, que viajou para vê-la, a acompanham no hospital. O marido continua no Brasil com os filhos do casal.

“Em um determinado momento faltava tanto ar que entubaram ela. Ela só respirava por ajuda de aparelhos. Ficou em coma, e depois fizeram uma traqueostomia e sonda nasogástrica para alimentação. Nós nos comunicamos por mensagem e a hora que ela puder vir embora, não poderá vir por meios normais, em um avião convencional, precisará de um avião com UTI”, explicou Marcelo.

Eliane deveria ir para uma clínica de recuperação, mas como não tem plano de saúde internacional e sua recuperação depende de fisioterapia pulmonar e física, os médicos resolveram mantê-la na UTI para estabilizá-la, iniciar sua recuperação e deixá-la em condições de retorno ao Brasil.

“Essa semana tivemos a primeira noite que ela passou respirando sem a ajuda de aparelhos e foi a primeira vez que conseguiram colocar ela de pé após o incidente. Cada dia é uma evolução, ainda bem”, acrescentou.

Marcelo tentou contato com o Consulado do Brasil nos EUA, mas no site da instituição diz que em caso de acidentes e hospitalizações de cidadãos brasileiros, “a autoridade consular poderá ser consultada sobre a existência de clínicas ou hospitais que possam ser eventualmente indicados, de preferência gratuitos, para auxiliar brasileiros no exterior” e que os consulados e embaixadas do Brasil não podem custear despesas com consultas, remédios, internações ou tratamento médico.

. Campanha beneficente:

Em virtude disso, a família iniciou a campanha online: http://vaka.me/831319; cujo objetivo é arrecadar US$ 85 mil. Até à tarde de sábado (21), foram angariados US$ 8 mil.

“Queremos trazê-la para casa, para ficar junto de nós, dos filhos e da família”, concluiu Marcelo.