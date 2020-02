Família pede ajuda para brasileirinha com síndrome rara

Amigos tentam trazer Isabella Gomes Crema, de 7 meses, aos EUA para tratamento da Síndrome de Larsen

O bebê Isabella Gomes Crema completou 7 meses de vida e já enfrenta obstáculos dignos de gente grande. A menina nasceu após 35 semanas de gestação de cesariana em virtude de stress fetal. Ao nascer, ela pesava 2.26 kg e foi liberada com um tubo através do qual ela é alimentada (G-tube). Além disso, ela apresentava sintomas fortes da Síndrome de Larsen, quadris e joelhos deslocados, problemas nos pés, surdez, alta mobilidade, problemas respiratórios, palato submucoso, entre outras condições que exigem cuidado médico.

Em decorrência disso, Aline Maceno Weis, moradora em Manassas (VA), iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/1whs9t6800; cujo objetivo é angariar US$ 500 mil para o tratamento de Isabella. Até a tarde de quinta-feira (20), havia sido arrecadados US$ 150.

“Ela mora no Brasil com a mãe, pai e irmãs. Atualmente, ela está no hospital em tratamento de ‘Neutropenia Cíclica’. No entanto, como os médicos têm conhecimento limitado da Síndrome de Larsen, a vida de Isabella pode estar em risco devido à infraestrutura precária do hospital e à falta de profissionais treinados. A família encontrou grandes dificuldades em realizar os exames e o tratamento para ajudá-la no diagnóstico.

Os Estados Unidos têm hospitais com programas de pesquisa e tratamentos incríveis para pacientes com essa síndrome. Estamos buscando ajuda para trazer Isabella aos EUA para tratamento, para que ela possa ser configurada para uma vida bem-sucedida. Como todos sabemos, as despesas médicas nos Estados Unidos podem ser extremamente caras. Este evento (campanha) foi criado para ajudar a aliviar o fardo da família, para que eles possam se concentrar em sua cura. Todos os fundos arrecadados irão diretamente para as despesas médicas da Isabella. Sinta-se livre para compartilhar esse esforço de angariação de fundos com suas famílias e amigos. Qualquer doação que você seja capaz de abençoar muito essa família. Isso não apenas ajudará Isabella a obter os melhores cuidados médicos, mas também ajudará essa família a sentir o amor e o apoio de pessoas de todo o mundo.

Embora entendamos que alguns também estejam passando por dificuldades financeiras sua assistência na forma de orações diárias será mais do que bem-vinda e fortemente incentivada. Em nome de Isabella e sua família, agradecemos o derramamento de amor, orações e apoio que serão necessários nos próximos dias e meses. Deus te abençoe! Assista ao vídeo no YouTube: https://youtu.be/KO8FWWloAIQ”, diz a postagem no GoFundMe.com.