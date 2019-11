Familiares buscam brasileiro desaparecido em Elizabeth (NJ)

Jodoci da Silva foi visto a última vez pelos familiares na manhã de quarta-feira (21)

Desde a manhã de quinta-feira (21), os familiares de Jodoci da Silva, buscam o paradeiro dele em Elizabeth (NJ). Segundo a esposa, Jussemi da Silva, ele sofre de pressão sanguínea alta, demência e foi visto a última vez trajando jaqueta de cor bege, camisa estampada vermelha, calças jeans azul, tênis cinza e um chapéu estilo “Kangol” preto. O caso foi divulgado por Marco da Silva, filho de Jodoci, nas redes sociais, especialmente no Facebook, com as fotos do desaparecido.

“Por favor, me ajudem a compartilhar. Meu pai está desaparecido desde cedo hoje, novembro 21, às 7 horas da manhã. Ele tem demência e não sabe voltar para casa. Compartilhem, por favor, até ele ser encontrado. Estamos precisando muito de ajuda!!!” Postou Marco no Facebook.

. Brasileiros desaparecidos no exterior:

Entre 2004 e 2009, o Ministério das Relações Exteriores (MRE) registrou 1.150 casos de brasileiros desaparecidos no exterior. Mas o próprio órgão reconhece que esse não é o número exato, uma vez que muitos parentes não relatam os sumiços e outros não avisam quando as pessoas são encontradas. Há também pessoas que não estão desaparecidas – simplesmente não querem contato com os familiares.

Os países que têm as maiores comunidades de brasileiros no exterior são também aqueles que concentram a maior parte dos desaparecimentos. De acordo com uma estimativa de 2008 do Ministério das Relações Exteriores, até 1,5 milhão de brasileiros poderiam estar vivendo nos EUA, os dados não são precisos, pois muitos são indocumentados. A segunda maior colônia está no Paraguai, com cerca de 500 mil. Depois, vem o Japão, com 300 mil. Em relação aos desaparecidos, no entanto, o Japão lidera em números de casos. O MRE registrou 45 casos de sumiços de brasileiros no país em 2008. Os EUA são o 2º país em número de desaparecimentos de brasileiros: 25 casos em 2008. No Paraguai, a violência é apontada como a principal causa de desaparecimentos. De acordo com a Polícia Federal (PF), muitos sumiços acontecem na fronteira entre os dois países, em confrontos envolvendo “brasiguaios”. Para os familiares, a busca de um parente desaparecido é difícil. Entre os obstáculos enfrentados estão a distância, o alto custo para seguir as investigações de perto, o idioma e a burocracia. Por isso, o MRE recomenda que os desaparecimentos sejam comunicados ao órgão, mesmo sendo um caminho mais burocrático e lento. A partir do registro, os funcionários do corpo diplomático acionam as embaixadas e consulados brasileiros no país onde estava a pessoa. Esses comunicam o sumiço ao Ministério das Relações Exteriores do país, que transfere o caso para o Ministério do Interior – no caso do Brasil, o responsável seria o Ministério da Justiça; que alerta a polícia local.

Qualquer informação que leve ao paradeiro de Jodoci da Silva pode ser enviada ao Departamento de Polícia de Elizabeth: NIC#M935493304.