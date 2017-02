Familiares de mortos por indocumentados vão a discurso de Trump

O presidente também convidou a viúva do juiz Antonin Scalia para participar de uma sessão no Congresso, ocorrida na terça-feira (28)

O Presidente Donald Trump convidou os parentes de pessoas assassinadas por imigrantes indocumentados e a viúva do juiz Antonin Scalia para participarem de uma sessão no Congresso. O evento ocorreu na noite de terça-feira (28).

Maureen McCarthy Scalia participou da sessão, em companhia de Jessica Davis e Susan Oliver, ambas as viúvas de policiais mortos na Califórnia por um imigrante indocumentado em 2014. Trump enfatizou sua campanha de deportar os indocumentados que cometeram crimes nos Estados Unidos. Entretanto, em dois memorandos assinados pelo novo secretário do Departamento de Segurança Nacional (DHS), John Kelly, o fato de um indivíduo estar em situação migratória irregular nos EUA agora é considerado crime, consequentemente, considerando “criminosos” os 11.3 milhões de indocumentados que vivem no país, ou seja, todos eles passíveis de deportação.

Nas últimas semanas, os agentes de imigração foram instruídos a realizarem mais batidas na busca por estrangeiros acusados de crimes ou que já tenham sido considerados “deportáveis” por um juiz de imigração, incluindo os parentes, amigos e outros indocumentados encontrados nessas batidas, mesmo que não tenham antecedentes criminais. A administração Trump está redigindo um comunicado que será publicado no Registro Federal que visa ampliar a atuação. A deportação acelerada se aplicará a qualquer indocumentado detido em qualquer lugar dos EUA que viva há menos de 2 anos no país.

O decreto de lei original de Trump pedia a contratação de mais 10 mil agentes de imigração e 5 mil agentes da Patrulha da Fronteira (CBP), como nos memorandos de Kelly. O secretário também reiniciou o polêmico programa “Comunidades Seguras” que notifica aos agentes de imigração quando imigrantes indocumentados são autuados nas penitenciárias locais. Além disso, o DHS expandirá o programa que permite policiais locais ajudar na captura de indocumentados. Ambos os programas foram reduzidos durante a administração Obama devido à possibilidade de permitirem o preconceito racial e fomentar a desconfiança e o temor dos imigrantes na polícia.