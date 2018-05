Familiares fazem campanha para brasileira vítima de morte cerebral

Antes de entrar em coma, Elisabeth Vieira Petry sofreu um enfarto agudo em sua residência na cidade de Port Orange (FL)

Na madrugada de terça-feira (15), Elisabeth Vieira Petry, de 68 anos, natural de Goiânia (GO), moradora em Port Orange (FL), sofreu um infarto agudo em sua residência. Enquanto aguardava a chegada dos paramédicos e era levada ao hospital na cidade vizinha de Daytona Beach (FL), a brasileira sofreu parada cardiorrespiratória fazendo com que o cérebro dela não recebesse oxigenação durante cerca de 40 minutos. Após estar ligada às máquinas na UTI, os médicos descobriram que a brasileira sofria falência gradativa dos órgãos.

Na tarde de terça-feira (22), a equipe de reportagem do BV entrevistou Anuar Vieira, filho de Petry e residente na cidade de Elisabeth. Ele relatou que a família vive nos EUA há 15 anos e que a mãe era advogada aposentada no Brasil, antes de imigrar. Após casar-se com um norte-americano, Joe Petry, o casal comprou uma casa e mudou-se para a Flórida há cerca de 8 anos devido ao clima ser mais ameno que no norte do país. Antes de mudar-se para o sul dos EUA com o marido, Elisabeth residiu em Newark.

Anuar acrescentou que a mãe sobreviveu há aproximadamente 3 anos um câncer de pulmão. Atualmente, Elisabeth está em coma há quase uma semana e não responde a estímulos. Ele detalhou que seus familiares no Brasil preferem que o sepultamento, caso ocorra o falecimento nos EUA, seja feito em Goiás.

. Campanha beneficente:

Na segunda-feira (21), Anuar Vieira lançou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/5kpmlvs; cujo objetivo é pagar as despesas hospitalares de Elisabeth Petry ou os custos com velório e traslado ao Brasil para sepultamento em Goiânia, no caso de falecimento. Até à tarde de terça-feira (22), haviam sido arrecadados US$ 345.

“Nossa mãe e esposa Elizabeth Vieira Petry se encontra nesse momento em coma. Seus órgãos estão falhando e mais da metade do cérebro dela está morto. Os médicos dizem que ela só tem mais alguns dias de vida porque o coração dela também está falhando. Toda e qualquer doação dada aqui ajudaria com despesas médicas e/ou despesas de funeral. Agradecemos antecipadamente por sua gentil doação. ‘O Senhor dá e o Senhor leva embora. Bendito seja o nome do Senhor – Jó 1:21’. Atenciosamente, Anuar, Aruay e Joe”, postou ele no GoFundMe.com.

Mais detalhes sobre a campanha beneficente podem ser obtidos através do tel.: (908) 655-1400, falar com Anuar.