Familiares fazem campanha para brasileiro falecido em MA

Aureliano de Carvalho era casado, pai de 4 filhos e morreu na tarde de domingo (12)

Na tarde de domingo (12), faleceu Aureliano de Carvalho, morador em Everett (MA). Na segunda-feira (13), a internauta Aureny Petros, moradora em Peabody (MA), iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/5yeh78g, cujo objetivo é angariar US$ 15 mil. Até a tarde de terça-feira (14), haviam sido arrecadados US$ 4.550.

“Agosto 12-2018 por volta (de) 1:25 pm. Hoje, o céu recebeu um grande homem de Deus, Aureliano de Carvalho. Um homem trabalhador ,honesto, guerreiro, paizão, vovô, um amigo querido por todos (e) onde passava deixava pessoas com sorrisos nos rostos com seu jeito brincalhão de ser. Nunca dizia não (e) sempre estava pronto pra servir ao próximo. Sabemos que a nossa Família e amigos irão sentir muitas saudades. Mas o que nos alegra em saber que agora ele está nos braços do Pai morando com o SENHOR Jesus. 2 – Timóteo 4:7 nos diz: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O Sr. Aureliano era casado com a Sra. Geny Maria de Carvalho e eles formaram uma linda família: pai de 4 filhos, 2 genros e noras 7 netos e 3 bisnetos. Hoje, nós podemos dizer que esse homem deixou um grande legado a nós de sempre estarmos prontos pra servir ao próximo sempre com o sorriso no rosto. Até em breve papai, vovô sogro. Muito obrigado por tudo que o Sr. fez por todos nós! Te amamos”, postou Aureny no GoFundMe.com.

Amigos e familiares postaram mensagens de carinho e pesar na página da campanha:

“Gente boa demais, força ao seu filho por quem tenho grande carinho Adriano. Meus sinceros sentimentos a toda família. Esse senhor dispensa comentários, alegria em pessoa”, postou Jhonatas Gaspar.

“Meu abraço forte, que Deus os conforte e que as lágrimas se tornem em risos no grande e glorioso dia do Senhor. Amo muito vocês. Karine e família”, postou Karine Goddard.

“Nossos sentimentos a toda família, e a saudade deste grande amigo e irmão! Porém a certeza em nosso Senhor Jesus que nos reencontraremos na glória!! Sinceramente, Lucio, Ianã, Victoria, Ottavio e Benicio”, postou Iana Silva.

“Meus sentimentos a família da qual me sinto Amada Gratidão por tudo sempre e que chegamos ao total para as despesas do funeral Dele Aureliano Carvalho bem rápido porque ele merece uma despedida digna da Pessoa Maravilhosa Que sempre foi Te Amo pra sempre Que muitos digam sim Porque ele sempre dizia sim a todos Só colhemos o que plantamos Ele plantou Amor e Alegria”, Marcela Guimarães.

“Sentirei muitas saudades!!! De chegar na igreja e ver esse sorriso contagiante de brincar e de ouvir as brincadeiras dele, de ter que dar bronca pra ele tomar cuidado no trânsito e muito mais… que o Senhor venha confortar o coração dessa família que amo tanto e de todos nós amigos. Agora nosso querido irmão, amigo, e vovó Aureliano descansa nos braços do nosso Pai! Amamos você Irmão Aureliano!” Karol Liberato.

“Que o senhor conforte os corações de vocês”, João Neto.

“Meus sentimentos a família. Sei a dor que estão sentindo. Mas não podemos deixar de nos alegrar, pois o céu recebeu mais um dos seus escolhidos. Que Deus conforte o coração de todos”, Andressa Guimarães.