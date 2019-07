Famílias imigrantes separadas processam os EUA em US$ 3 milhões cada

Imigrantes alegam que precisam pagar aconselhamento psicológico e outros cuidados médicos em decorrência da “tortura” que sofreram

Na segunda-feira (15), seis famílias imigrantes iniciaram uma ação judicial multimilionária contra a administração Trump pelas separações de parentes ocorridas em 2018. Elas alegam que precisam do dinheiro para pagar aconselhamento psicológico e outros cuidados médicos em decorrência da “tortura” que sofreram.

O processo é o esforço mais recente dos grupos defensores dos imigrantes de punir a administração atual pela separação de milhares de crianças, resultado da tolerância zero do Departamento de Justiça com relação às travessias clandestinas na fronteira dos EUA com o México. As famílias e os advogados delas alegam que a política visava infligir “sofrimento emocional” nos pais e filhos, na esperança de tornar a tentativa tão desagradável que poucas pessoas tentassem fazê-lo.

“Ela foi vitoriosa e com consequências devastadoras”, disse Mark Fleming, diretor de litígios do National Immigration Justice Center.

Conforme a política de tolerância zero, o Departamento de Justiça (DOJ) começou a acusar criminalmente a maioria dos imigrantes por terem entrado clandestinamente nos EUA, um delito, ou reentrar, um crime. A administração disse que o objetivo era criar “alguma consequência” para as famílias que burlaram as leis e que tinham sido liberadas conforme políticas anteriores. Entretanto, uma vez que o sistema de justiça criminal não pode manter as famílias juntas, os pais foram separados dos filhos, que então foram considerados desacompanhados e postos sob a custódia do Departamento de Saúde & Serviços Humanos, que os colocou em abrigos e buscou guardiões para cuidar deles.

Em junho de 2018, um juiz federal ordenou o final das separações e determinou que as famílias fossem reunidas. A decisão fez com que o governo atual corresse para reconectar mais de 2 mil crianças que foram separadas dos pais, alguns deles já deportados.

A disputa legal sobre as reunificações está sendo travada na Corte Federal na Califórnia, mas o processo de segunda-feira (15), buscando sanar os danos psicológicos causados nas famílias. Caso os imigrantes não considerem a resposta do governo satisfatória, eles podem apresentar outra ação judicial para reforçar as exigências deles. Cada família pede US$ 3 milhões.

Um pediatra disse a repórteres que o trauma da separação pode durar toda a vida.