Fãs brasileiros participarão de tributo a Bruce Springsteen

O Spring-Nuts 2019 acontecerá na cidade natal do roqueiro, em Asbury Park

Pelo 3º ano consecutivo, centenas de fãs realizarão no sábado (4) e domingo (5) o evento Spring-Nuts 2019, ou seja, um tributo ao cantor Bruce Springsteen em Asbury Park (NJ), cidade natal do artista. O evento, batizado de Spring-Nut Seaside Serenade 3 atrai fãs de diversas partes do mundo, incluindo Anderson Vieira, natural de São Paulo e residente em New Jersey. Admirador inveterado, o brasileiro tem no antebraço esquerdo uma tatuagem eternizando um autógrafo dado pelo ídolo no local e o nome “Bruce” tatuado próximo ao pulso direito.

“Todos os anos, vêm pessoas de todos os lugares dos EUA e do mundo, como a Austrália”, relatou Vieira.

Em sua carreira, iniciada em 1969, Bruce já recebeu vários prêmios importantes, como 20 Grammys, 4 American Music Awards e 1 Oscar. Bruce, em suas letras, deixa evidenciado seu patriotismo, e é uma espécie de porta-voz dos trabalhadores, muitas vezes mencionados em suas canções. O álbum “Born to Run” está na lista dos 200 álbuns definitivos no Rock & Roll Hall of Fame.

O artista também participou da música “We Are the World”, uma parceria de 45 cantores que tinha o objetivo de arrecadar fundos para o combate da fome na África, escrita por Michael Jackson e Lionel Richie. Os 45 astros formaram o grupo USA for Africa. Bruce já vendeu mais de 120 milhões de discos.

Esse ano, estima-se que o tributo atraia pelo menos 500 pessoas. Os ingressos custam US$ 99 e parte do dinheiro arrecadado será doada a três ONGs, incluindo uma de conscientização sobre o câncer. Os ingressos podem ser adquiridos online através do link: https://www.eventbrite.com/e/spring-nut-seaside-serenade-3-tickets-53396564562

Entre o sábado (4), na House of Independents, e domingo (5), no pub Stone Pony, serão realizadas várias atividades, além da visita à casa onde Springsteen nasceu e cresceu. Já no domingo, haverá a reunião dos fãs, ao som de DJ, Banda Tramp Like Us, quando serão tocadas canções do ídolo, distribuídas camisetas e coquetel.