Faxineiro é preso por roubar cinto em Aeroporto de Newark

Osmal Reyes é acusado de furtar o cinto de um passageiro durante o processo de revista

Na segunda-feira (8), a polícia prendeu um faxineiro no Aeroporto Internacional de Newark acusado de roubar um cinto da marca Louis Vuitton, avaliado em US$ 1.500, de um passageiro durante o processo de revista. Osmal Reyes, de 43 anos, morador em Newark, foi acusado de furto, informou o porta-voz da Polícia do Port Authority (PAPD), Joe Pentangelo.

O passageiro, residente em Jersey City, retirou o cinto e o colocou na cesta para passa-lo através da máquina de raios X, às 8:00 pm, no Terminal C, na segunda-feira (8), detalhou Pentangelo. Depois que passou pelo detector de metais, ele viu que o seu cinto Louis Vuitton havia desaparecido.

Os agentes da Polícia do Port Authority assistiram aos vídeos gravados pelas câmeras de segurança, interrogaram funcionários e identificaram Reyes, que estava no local durante o sumiço do cinto, acrescentou o porta-voz. Na ocasião, o faxineiro não tinha o cinto com ele, mas os policiais encontraram o objeto furtado no “carrinho de trabalho” dele, enrolado em uma bolsa lateral.

O cinto foi devolvido ao dono, disse Pentangelo. No website da marca Louis Vuitton, os cintos com as iniciais “LV” custam entre US$ 1.700 e US$ 3.500.