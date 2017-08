Fazendeiro joga esterco em viatura do Ice

Mark Johnson demonstrou insatisfação com o trabalho de indocumentados em fazendas vizinhas

O americano Mark Johnson, que alega que o ganha pão dele na agricultura tem sido quase arruinado pelos imigrantes indocumentados que trabalham em fazendas vizinhas, é acusado de jogar esterco líquido numa viatura da Patrulha da Fronteira (BP). O incidente ocorreu em Vermont na quinta-feira (3), na beirada de um campo de plantação a 2 milhas da fronteira com o Canadá. Na quinta-feira (17), ele compareceu ao tribunal em North Hero (VT) para ouvir formalmente as acusações de agressão e desordem.

Johnson, que produz esterco líquido para as fazendas no norte do estado, disse ao jornal Lake Champlain Islander que estava insatisfeito com a falta de ações mais agressivas por parte do Departamento de Imigração (ICE) no que diz respeito em permitir que os indocumentados trabalhem nas fazendas locais. “A Patrulha da Fronteira, os xerifes, a Polícia Estadual e os fiscais não podem ir às fazendas”, disse ele.

“Eu costumava ir à essas fazendas, espalhava esterco e os ajudava no corte de madeira e outras tarefas”, acrescentou. “Então, os ilegais começaram a chegar, mais, mais e mais e todas as vezes que eu vejo a Patrulha da Fronteira eu paro e os pergunto, ‘por favor, vocês podem fazer algo com relação a isso?”

O jornal publicou que o agente da fronteira relatou que Johnson ficou bastante agitado e, então, decidiu se afastar com a viatura para que o fazendeiro pudesse espalhar o esterco no campo. O agente disse achar que Johnson tentou atingir o veículo duas vezes, mas errou a primeira vez. Na segunda vez, todo o lado do veículo ficou coberto de esterco.

Segundo documentos apresentados na Corte, o agente acreditou que não havia a necessidade de preencher um boletim de acidente, pois o veículo do governo não foi danificado. Entretanto, após o retorno ao Alburgh Port of Entry, o Grand Isle County Sheriff’s Department foi contatado.