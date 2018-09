FBI alerta para roubo de folhas de pagamento em NJ

Criminosos utilizam “e-mails iscas” para conseguir a senha das contas nas quais são depositados os salários dos trabalhadores

O FBI alertou os residentes em New Jersey de um esquema através de e-mail que visa roubar o saldo das contas de salário dos funcionários de empresas. O “Internet Crime Complaint Center” informou que recebeu denúncias sobre criminosos cibernéticos que utilizam “e-mails iscas” para conseguir a senha das contas correntes nas quais são depositados os salários dos trabalhadores.

Uma vez roubada a senha, os dados são usados para acessar o sistema de folha de pagamento dos funcionários e mudar as informações das contas bancárias deles. Os depósitos feitos direto nas contas dos trabalhadores são desviados para a conta do estelionatário, a qual geralmente é um cartão pré-pago, detalhou o FBI.

Os criminosos agem de uma forma que os trabalhadores não recebam nenhum alerta sobre as mudanças nas contas de depósito, afirma o alerta. Entre as empresas e instituições mais visadas são aquelas nas áreas da educação, cuidados com a saúde e transporte comercial aéreo.

O website www.ic3.gov compartilhou diversas dicas com os empregadores para ajudar no combate ao esquema, incluindo fazer com que os funcionários “passem pedidos suspeitos sobre informações pessoais ao departamento de informações tecnológicas ou departamento de recursos humanos”.

O FBI pediu a qualquer vítima de golpes ou qualquer pessoa que tenha observado atividades criminosas ou suspeitas que contatem o escritório do FBI local ou preencha uma reclamação junto ao www.ic3.gov.